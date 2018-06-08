Приватизация в Беларуси: что готов продать Лукашенко

Об этом по итогам своего визита в Минск заявил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Аллен Пию. Некоторые из приватизационных проектов, которые ведутся при активной помощи указанного международной учреждения, могут завершиться уже в этом году. Что продают власти, и как это отразится на Беларуси?





Один из цементных заводов - символ провальной государственной модернизации - может быть приватизирован уже в этом году: Европейский банк реконструкции и развития сообщил телеканалу «Белсат» , что ему уже удалось найти заинтересованного покупателя «Красносельскстройматериалы».





Потенциальный покупатель, по словам вице-президента ЕБРР Елена Пию, - это западная профильная компания. Еще один приватизационный проект в промышленности, над которым работает команда банка, - это продажа деревообрабатывающей компании «Мостовдрев».





«В секторальном плане - конкурентное преимущество Беларуси номер один - это дерево. И есть еще большой потенциал впереди, чтобы продвинуть Беларусь вверх по цепочке добавленной стоимости, так как, например, с Польшей в этом плане сохраняется разрыв. С точки зрения таланта, в этой стране я вижу очень много таланта, в частности, инженерного», - говорит Ален Пию.





Западные компании проявляли интерес к приобретению государственных активов в этих отраслях и раньше, но власти Беларуси пошли на это только сейчас, потратив более миллиарда долларов на модернизацию, результатом которой стали еще большие потери этих заводов, чем до тех пор.





"Не учли много причин. Чаще всего такое происходит, когда делаются государственные инвестиции. Ведь государственные худшие - это же не свои. Ну, потерял и потерял", - отмечает экономист Лев Марголин.





Кроме указанных проектов, которые пока в стадии разработки, Европейский банк сам собирается инвестировать 50 миллионов долларов в государственный «Белинвестбанк», чтобы принять участие в его обновлении и перепродать потом профильному частнику. В разговоре с «Белсатом» вице-президент ЕБРР выразил надежду, что первый крупный приватизационный проект, который им удастся осуществить с властями Беларуси, станет толчком, который привлечет многочисленные инвестиции в Беларусь с Запада и Дальнего Востока.





«Сигналы - очень важны. Если в ближайшие несколько месяцев мы увидим приватизацию Красносельского цементного завода, это будет очень хорошим сигналом для инвесторов. Люди начнут смотреть на Беларусь и спрашивать: «А могу ли я прийти сюда с новым проектом завода, или что-то купить?» - говорит Аллен Пию.





Специалисты отмечают: продажа белорусских предприятий высокотехнологичным западным профильным инвесторам поспособствует оживлению и диверсификации отечественной экономики, но на этом пути стоят многочисленные препятствия.





«Можно пропихнуть одно предприятие, можно пропихнуть два. В штучном режиме, если этим будут заниматься вице-президент банка и президент Беларуси. Но, чтобы это стало системой, нужно иметь то, что есть в странах Восточной Европы, но нет в Беларуси. Это - верховенство закона», - полагает Лев Марголин.





Кроме помощи с приватизацией и повышением эффективности белорусских предприятий, ЕБРР активно финансирует белорусские инфраструктурные проекты. Десятки миллионов долларов выделены на модернизацию трассы Гомель - Брест, построение второй Минской кольцевой, тепловую модернизацию жилых домов и в процессе обсуждения ремонт 22 мостов, которые находятся сейчас в аварийном состоянии.