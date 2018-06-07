По словам министра, во всех региональных аэропортах страны создан и поддерживается нормальный уровень технических средств. Вложены достаточные средства, чтобы все аэропорты соответствовали международному статусу. «Мы подошли к стадии утверждения концепции развития областных аэропортов», — сказал он.





Согласно концепции, каждый аэропорт имеет свою направленность. Так, например, Минтранс рассчитывает на развитие аэропорта Брест в связи с туристической привлекательностью города, особенно для гостей из Китая. В настоящее время заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы, что даст больше возможностей для приема воздушных судов.





Гомель как резервный аэропорт будем развиваться в связке с Национальным аэропортом Минск. «Возможно, в будущем придем к ответственности Национального аэропорта за загрузку аэропорта Гомель», — добавил министр.





«Идет переговорный процесс с руководством Смоленской области с тем, чтобы осуществлять полеты в Российскую Федерацию и отдельные страны с использованием витебского аэропорта как основного для этого российского региона, — рассказал Анатолий Сивак. — Поскольку действующего международного аэропорта у Смоленской области нет, то может появиться возможность осуществлять не только чартерные, но и регулярные рейсы».





По словам руководителя Минтранса, аэропорт Гродно находится в сложном конкурентном месте — рядом с польскими и литовскими аэропортами. Поэтому пока ведомство рассчитывает на активизацию чартерных программ.





Говоря о полетах пассажиров через областные аэропорты в целом, он проинформировал, что в прошлом году наблюдалось падение. В этом году наметилась положительная динамика.





«Однако пока мы не ставим вопрос, что нам надо запускать дотационные схемы по тарифам на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах», — отметил Анатолий Сивак.