Руководитель Минтранса: Аэропорт Гродно находится в сложном конкурентном месте, пока рассчитываем на активизацию чартерных программ
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в интервью БЕЛТА рассказал, как будут развивать региональные аэропорты.
По словам министра, во всех региональных аэропортах страны создан и поддерживается нормальный уровень технических средств. Вложены достаточные средства, чтобы все аэропорты соответствовали международному статусу. «Мы подошли к стадии утверждения концепции развития областных аэропортов», — сказал он.
Согласно концепции, каждый аэропорт имеет свою направленность. Так, например, Минтранс рассчитывает на развитие аэропорта Брест в связи с туристической привлекательностью города, особенно для гостей из Китая. В настоящее время заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы, что даст больше возможностей для приема воздушных судов.
Гомель как резервный аэропорт будем развиваться в связке с Национальным аэропортом Минск. «Возможно, в будущем придем к ответственности Национального аэропорта за загрузку аэропорта Гомель», — добавил министр.
«Идет переговорный процесс с руководством Смоленской области с тем, чтобы осуществлять полеты в Российскую Федерацию и отдельные страны с использованием витебского аэропорта как основного для этого российского региона, — рассказал Анатолий Сивак. — Поскольку действующего международного аэропорта у Смоленской области нет, то может появиться возможность осуществлять не только чартерные, но и регулярные рейсы».
По словам руководителя Минтранса, аэропорт Гродно находится в сложном конкурентном месте — рядом с польскими и литовскими аэропортами. Поэтому пока ведомство рассчитывает на активизацию чартерных программ.
Говоря о полетах пассажиров через областные аэропорты в целом, он проинформировал, что в прошлом году наблюдалось падение. В этом году наметилась положительная динамика.
«Однако пока мы не ставим вопрос, что нам надо запускать дотационные схемы по тарифам на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах», — отметил Анатолий Сивак.
21:11 07/06/2018
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