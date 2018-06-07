«Субсидии будут положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Минтруда без необходимости сбора каких-либо документов», — отмечают в пресс-службе главы государства.





Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.





Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.









С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.





Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.





Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы, не учитывается при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.