Беларусь и Вологодская область выпустят "союзный" трактор

Об этом 5 июня сообщил губернатор Вологодской области России Олег Кувшинников после встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко.





Проект "союзного" трактора, который за счет увеличения степени локализации производства в РФ будет считаться продукцией российского производства, имеет важное значение, так как он получит существующие в России преференции для товаров российского производства, которые на белорусские трактора не распространяются.





Впрочем, и без этого объемы производства белорусских тракторов в Вологодской области впечатляют: каждый третий колесный трактор в настоящее время в РФ производится в Череповце, а всего совместно выпущено уже 6,5 тыс. тракторов.





Сотрудничество между Вологодской областью и Беларуси развивается весьма динамично. В 2017 году товарооборот между ними вырос по сравнению с 2016 годом на 77% и достиг примерно 400 млн. долларов. Правда, в текущем году темпы роста замедлились: по итогам I квартала товарооборот увеличился всего на 11,1% — до 93 млн. долларов.





Тракторами торговля не ограничивается. Вологодская область уже приобрела 30 низкопольных автобусов производства Минского автомобильного завода, и в ближайшее время собирается приобрести еще 120 автобусов.









Кроме того, 5 июня было подписано соглашение о создании на базе Череповецкого литейно-механического завода сервисного центра МАЗа. Затем предполагается открыть дилерский центр по продаже и сервисного центра по квалифицированному обслуживанию белорусской техники.





А в 2019 году, как сообщил Олег Кувшинников, планируется закупить 20 тягачей МАЗ в новую транспортно-логистическую компанию, которая будет заниматься обслуживанием транспортного коридора Центр — Северо-Запад России — Беларусь — страны Евросоюза.



