banki24.by выясняли, что на самом деле случилось в каракумских песках.





Строительство калийного комбината в Туркменистане началось на рубеже 2000-х и 2010-х гг. Генеральным подрядчиком стала белорусская компания Белгорхимпром. Официальная сдача Гарлыкского ГОК заказчику прошла 31 марта 2017 года. З





а 3 дня до приемки ГОК председатель Совета Республики Михаил Мясникович сообщил, что через счета Белгорхимпрома за выполненные работы прошло 700 млн USD. Однако, несмотря на радужные официальные заявления, за Белгорхимпромом до сих пор тянется шлейф проблем, возникших по итогам среднеазиатской стройки века.





Вероятно, что туркмены не до конца рассчитались с белорусской госкомпанией. Источники Reuters в правительстве РБ приписали Ашхабаду долг в 52 млн USD. Впрочем, слова анонимных чиновников пока не проходят проверку статистикой.





По состоянию на 1 апреля 2018 года вся просроченная задолженность туркменских компаний перед белорусскими была равна 33 млн BYN. Здесь возможны 2 варианта: либо долг отображается специфичным образом и криво проходит в сводках, либо долга как такового нет (источники Reuters слукавили).





На то, что с туркменами не все было ладно, намекает отчетность Белгорхимпрома. За весь 2017 год предприятие получило всего 4,4 млн BYN чистой прибыли, а в 2016 году вообще понесло убытки в 95,8 млн BYN.





В 2016—2017 гг. у Белгорхимпрома был отрицательный денежный поток. Это значит, что на счета предприятия поступило меньше денег, чем ушло с них. К 1 января 2018 года остаток денег на счетах Белгорхимпрома составил лишь 1 тыс. BYN.









Белгорхимпром является одним из самых загруженных долгами белорусских предприятий. В 2018 году ему нужно выплатить кредиторам свыше 156 млн BYN. Краткосрочная кредиторка компании на 1 января достигла 225 млн BYN.





При всем этом Белгорхимпром накопил за годы деятельности аж 85 млн BYN чистых убытков. Убытки прошлых лет могли быть еще выше, но в 2015 году предприятию была оказана экстренная поддержка в виде кредита на 2 758 млрд BYR. Огромные деньги через белорусский Альфа-Банк направил НБРБ.





Аудиторы отчета Белгорхимпрома за 2017 год отметили, что у них есть значительные сомнения в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно. На это указывает рост «плохой» дебиторки и кредиторки и неспособность компании погашать долги в установленные сроки.





Из-за понесенных убытков капитал Белгорхимпрома скукожился до 645 тыс. BYN и стал меньше чистых активов. Также по решению суда предприятию нужно выплатить неназванному истцу 13 млн BYN.





В общем, если кто и выиграл от возведения Гарлыкского ГОК в Туркменистане, то Белгорхимпром вряд ли входит в число везунчиков. Скорее наоборот: за последние годы компания получила тяжкие финансовые пробоины.





Возможно, что скоро Белгорхимпрому предстоит санация за счет средств главного акционера — ОАО «Беларуськалий».