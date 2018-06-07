Лукашенко не против приватизации. Но...

"Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма.





Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода", - цитирует Лукашенко БелТА





Лукашенко убежден, что передача госсобственности частным инвесторам должна приносить пользу стране. Ее результатом должны стать хорошая заработная плата для работников приватизированных предприятий, создание новых рабочих мест и регулярные поступления в бюджет государства.





В целом Лукашенко высоко оценил сотрудничество Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития. "Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами", - сказал он.





За время сотрудничества с Беларусью ЕБРР инвестировал в экономику страны около 2 млрд евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 млн евро.