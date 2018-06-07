Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Лукашенко не против приватизации. Но...

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой, заявил Лукашенко 7 июня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию

"Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. 

Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода", - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко убежден, что передача госсобственности частным инвесторам должна приносить пользу стране. Ее результатом должны стать хорошая заработная плата для работников приватизированных предприятий, создание новых рабочих мест и регулярные поступления в бюджет государства.

В целом Лукашенко высоко оценил сотрудничество Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития. "Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами", - сказал он.

За время сотрудничества с Беларусью ЕБРР инвестировал в экономику страны около 2 млрд евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 млн евро. 

11:31 07/06/2018






Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё