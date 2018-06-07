"Белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем направилась в Москву. Сегодня планируются переговоры с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.





6 июня эти переговоры анонсировал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. "Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели", - сказал он.





Напомним, Россельхознадзор ранее объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.







