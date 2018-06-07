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Ночью 9 и 16 июня могут не работать банковские карточки

Ночью 9 и 16 июня в Беларуси могут не работать банковские карточки. Такую информацию опубликовал в среду, 6 июня, на своем сайте Банковский процессинговый центр.

Представители БПЦ предупреждают, что 9 и 16 июня с 00:00 до 6:00 на сетевом оборудовании предприятия будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения. 

В этот промежуток времени могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей карточек ряда банков, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов.
 
Услугами Банковского процессингового центра пользуются такие банки, как Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение, Франсабанк, Цептербанк и БТА Банк, пишет telegraf.by

10:18 07/06/2018






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