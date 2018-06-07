Ночью 9 и 16 июня могут не работать банковские карточки

Представители БПЦ предупреждают, что 9 и 16 июня с 00:00 до 6:00 на сетевом оборудовании предприятия будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения.





В этот промежуток времени могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей карточек ряда банков, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов.