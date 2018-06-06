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Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала текущего года.
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Топ-10 крупнейших стран-покупателей белорусских товаров в первом квартале 2018г.
Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами составило в рассматриваемый период  1,061 млрд долларов. Ее экспорт превысил 7,9 млрд долларов (прирост к аналогичному периоду 2017 года - 26, 4%), а импорт вырос – 8,97 млрд долларов (на 24,5%).  

Крупнейшим экспортным рынком белорусских компаний продолжает оставаться Россия, поставки куда составили свыше 3,1 млрд долларов. Второе и третье места заняли Великобритания и Украина.


Россия является и крупнейшим импортером на белорусский рынок. Объем импорта составил 5,3 млрд долларов, в итоге отрицательное сальдо в первом квартале было 2,2 млрд долларов. 

Вторым по значению поставщиком продукции в Беларусь в этом периоде стал Китай, откуда было отгружено товаров на сумму свыше 700 млн долларов. Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Поднебесной превысило 600 млн долларов.

Весь товарооборот Беларуси в этом периоде вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,4% - до 16,88 млрд долларов, пишет Ежедневник.
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Источник:
08:33 07/06/2018






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