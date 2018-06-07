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Россельхознадзор атакует: нашел в белорусском молоке нитраты

Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с этим расследование.

Об этом накануне сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

"При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты", - сказала она.

В частности, как утверждают в Россельхознадзоре, нитраты обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО "Минский молочный завод №1", СООО "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". 

Кроме того, нитраты обнаружили в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в молоке пастеризованном ПУП "Оршанский молочный комбинат".

Как напомнила Мелано, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается. По ее данным, многие эксперты полагают, что нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания молока) ультрапастеризованного молока. 

"В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции", - добавила представитель ведомства.


Напомним, 4 июня Россельхознадзор объявил о намерении ввести с 6 июня временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литра. 

В связи с этим в Евразийской экономической комиссии заявили, что в решении Россельхознадзора есть признаки нарушения Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран союза.

"Белорусский партизан"
07:51 07/06/2018






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