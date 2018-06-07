Россельхознадзор атакует: нашел в белорусском молоке нитраты

Об этом накануне сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС





"При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты", - сказала она.





В частности, как утверждают в Россельхознадзоре, нитраты обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО "Минский молочный завод №1", СООО "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".





Кроме того, нитраты обнаружили в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в молоке пастеризованном ПУП "Оршанский молочный комбинат".





Как напомнила Мелано, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается. По ее данным, многие эксперты полагают, что нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания молока) ультрапастеризованного молока.





"В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции", - добавила представитель ведомства.









Напомним, 4 июня Россельхознадзор объявил о намерении ввести с 6 июня временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литра.



