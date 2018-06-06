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Глава Госстандарта: А будет ли польза от вступления в ВТО?

Вступление в ВТО не представляет опасности для Беларуси, однако следует "серьезно подумать" о плюсах и минусах этого шага, заявил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко журналистам в среду в Минске.

"Беларусь идет по пути вступления в ВТО. Если говорить о законодательстве в области техрегулирования, все оно соответствует требованиям ВТО. Мы работаем в рамках этого законодательства, и никаких трудностей и опасений у нас сегодня нет", - сказал В.Назаренко.

"Другое дело, что сама организация ВТО (...) вызывает очень много вопросов, насколько туда нужно спешить. Потому что очень тяжело оценить плюсы и минусы", - заметил он.

"Если сегодня мировые державы, несмотря на то, что все являются членами ВТО, вводят односторонние меры, закрывают свои рынки, возникает большой и достаточно тревожный вопрос  "Что же такое ВТО?", и для чего было вступать в этот клуб, если руководителю одной или другой страны можно перечеркнуть все договоренности", - продолжил председатель Госстандарта.

"Моя точка зрения - никакой опасности нет. Другое дело - какая будет польза. Надо очень серьезно подумать", - добавил он.



Источник: interfax.by
20:50 06/06/2018






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