Глава Минсельхозпрода: Беларусь выбивают с российского рынка молока

"В последнее время мы наблюдаем такие неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Республики Беларусь. Неаргументированные, необоснованные ничем действия", - сказал Заяц.





"Это очередное явление протекционизма. Идет выбивание с рынка предприятий Республики Беларусь", - продолжил он.





Глава Минсельхозпрода заверил, что в отношении белорусской продукции идет "усиленный лабораторный контроль от производства сырья до отгрузки продукции". "Наш продукт безопасен", - подчеркнул он.





"Заключения российской стороны не подтверждаются абсолютно в нашей стране", - заявил министр.





Министр выразил надежду, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация изменится. "Есть надежда, что обстановка нормализуется и будут созданы все условия для работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, которые подписаны главами наших государств", - сказал он.





Напомни, с 6 июня Россельхознадзор запрещает поставки в РФ молочные продукты в таре объемом более 2,5 литра. По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".



