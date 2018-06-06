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Глава Минсельхозпрода: Беларусь выбивают с российского рынка молока

Введение запрета на ввоз белорусской молочной продукции в РФ в таре более 2,5 л безосновательно и направлено на "выбивание" нашей страны с российского рынка, заявил накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

"В последнее время мы наблюдаем такие неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Республики Беларусь. Неаргументированные, необоснованные ничем действия", - сказал Заяц.

"Это очередное явление протекционизма. Идет выбивание с рынка предприятий Республики Беларусь", - продолжил он.

Глава Минсельхозпрода заверил, что в отношении белорусской продукции идет "усиленный  лабораторный контроль от производства сырья до отгрузки продукции". "Наш продукт безопасен", - подчеркнул он.

"Заключения российской стороны не подтверждаются абсолютно в нашей стране", - заявил министр.

Министр выразил надежду, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация изменится. "Есть надежда, что обстановка нормализуется и будут созданы все условия для работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, которые подписаны главами наших государств", - сказал он.

Напомни, с 6 июня Россельхознадзор запрещает поставки в РФ молочные продукты в таре объемом более 2,5 литра. По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".


Источник: interfax.by
18:17 06/06/2018






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