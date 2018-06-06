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ЕС введет ответные пошлины на товары из США

Еврокомиссия (ЕК) введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля. Об этом сообщает Еврокомиссия.

"Совет еврокомиссаров одобрил сегодня решение ввести дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию. Еврокомиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться в июле", - говорится в заявлении ЕК. 

В документе подчеркивается, что меры ЕС полностью соответствуют правилам ВТО и позволят восстановить ущерб от пошлин ЕС на сумму €6,4 млрд. 

"ЕС будет немедленно осуществлять свои права на продукцию США стоимостью до €2,8 млрд. Оставшаяся перебалансировка торговли на сумму €3,6 млрд будет проведена на более позднем этапе - через три года или после положительного вывода в урегулировании споров в рамках ВТО, если это произойдет раньше", - поясняется в заявлении ЕК.

По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём, "это взвешенный и соразмерный ответ на одностороннее и незаконное решение США". 

"Более того, реакция ЕС полностью соответствует нормам международной торговли. Мы сожалеем, что Соединенные Штаты не оставили нам другого выбора, кроме как защитить интересы ЕС", - сказала она.


На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

ЕС 1 июня оспорил решение США в ВТО. 

Брюссель ранее сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть поэтапно наложены пошлины от 10% до 50%. 

Еврокомиссия подчеркивала, что оставляет за собой право на асимметричные меры, то есть за пределами металлургической продукции, в отношении которой вводятся пошлины США. 

В этот список, в частности, попали такие символичные для США товары, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон, пишет ТАСС.


17:34 06/06/2018






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