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Made in Belarus: объявлены лучшие экспортеры страны

В Минске наградили лучших экспортеров страны. Победителями конкурса стали 22 предприятия, еще 34 стали дипломантами в раз­личных номинациях.

Made in Belarus: объявлены лучшие экспортеры страны
Эти компании – настоящие «двигатели» экономики. В 2017 году ими экспортировано товаров, работ, услуг более чем на 11 млрд. USD – треть всего экспорта по стране, пишет neg.by

Всего в финал конкурса «Лучший экспортер 2017 года», организованного Белорусской торгово-промышленной палатой (БелТПП) совместно с ключевыми экономическими ведомствами, выш­ло 160 компаний. Почти треть из них – предприятия малого и среднего биз­неса. По оценкам организаторов, география экспорта финалистов в прошлом году составила 119 стран.

Конкурс проводился в 22 номинациях. Оценивались такие критерии, как общий объем экспорта и объем на одного работающего, сальдо внешнеторговой деятельности – все в долларовом эквиваленте. Кроме того, принимались во внимание такие факторы, как соотношение просроченной дебиторской задолженности к объему экспорта, количество претензий (рекламаций) и др.

По словам председателя БелТПП Владимира Улаховича, конкурс стал рекордным по числу участников финального этапа. В номинации «Малое и среднее предпринимательство в сфере производства товаров» было больше всего участников (18). 

«Долгое время эта номинация была очень скромной, но теперь она самая масштабная – здесь самое большое число финалистов. Если в целом говорить об экспорте, то по прошлому году в несырьевом экспорте малый и средний бизнес составлял почти 25%», – сказал руководитель БелТПП.

Развитию экспорта помогает господдержка, и такая помощь будет оказываться и дальше. Уже готовится документ о компенсации затрат на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках, сообщил Улахович. По его словам, сертификация в ЕС – дорогое удовольствие, и не каждому предприятию по силам, ведь стоимость некоторых сертификатов доходит до 50 тыс. EUR.


Блиц-интервью с лучшими экспортерами

ОАО «Гродненский мясокомбинат» – победитель в номинации «Мясная промышленность»

Александр Шевчик, и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам:

– Что позволяет вам успешно конкурировать на рынке?

– Должны быть качество, доступные цены и то, что нас объединяет, – сплоченный коллектив.

– Какова у вас доля экспорта?

– В целом рост экспорта в прошлом году составил более 43%. Надеемся эти цифры увеличить.

– Есть ли проблемы по выходу на зарубежный рынок?

– Здесь очень высокая конкуренция. Появляется много предприятий, которые пытаются вытеснить нас с рынка «с разных флангов».

– Нужна ли экспортерам поддержка государства?

– Без нее вообще трудно представить нашу работу.

– Что посоветуете начинающим экспортерам?

– Самое главное – наладить работу с добросовестными клиентами.

СООО «Конте Спа» (Гродно) – победитель в номинации «Легкая промышленность»

Андрей Машков, директор:

– Чем может гордиться ваша компания?

– Гордимся коллективом, нацеленностью на достижение успеха. Когда думаешь о тех, кто потребляет твой продукт, ориентирован на потребителя, на его чаяния и стремишься оправдать его ожидания – тогда все получается.

– На европейские рынки выходите?

– Мы уже там. Conte-Polska – достаточно успешное предприятие. Присутствуем уже и на французском рынке.

ОАО «Буровая компания «Дельта» (Гомельская обл., д. Борщевка) – дипломант конкурса в номинации «Услуги»

Надежда Дергачева, помощник генерального директора по ВЭД:

– Расскажите о своей компании, чем она занимается?

– Мы работаем уже 28 лет, экспортируем строительные услуги, занимаемся свайным фундаментом. Активно работаем с Россией. Сейчас это проект «Сила Сибири», который осуществляется Газпромом. Также работаем и в Казахстане.

Специфика нашей компании в том, что мы отправляем на работу только белорусов, вахтовым методом. Считаем, что наши специалисты – лучшие.

– Что самое сложное в деятельности вашей компании?

– Бывают проблемы с документальным оформлением, в основном с получением разрешений от Нацбанка на любую сделку. Но процесс идет в сторону упрощения.

– Ваш совет начинающим экспортерам...

– Готовиться надо ко всему. Когда работаешь в своей стране, все ясно и понятно. На чужом рынке всегда есть шанс столкнуться с непредвиденными сложностями. Главное – не бояться, дерзать и верить в себя.

ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» – дипломант в номинации «Электроника, приборо­строение, электротехническая и оптико-­механическая промышленность»

Игорь Фролкин, главный инженер:

– Расскажите о своем предприятии?

– Наш завод работает с 1967 года, в 1992 году произошла его реновация. Если раньше мы делали только две модели лифта, то сейчас – 131 модель, востребованную на рынке. Продукция поставляется в 21 страну мира, а экспорт составляет 85% в общем объеме продаж.

– Где больше всего присутствуете?

– В странах постсоветского пространства.

– Что гарантирует успех для экспортера?

– Это кадры – молодежь, преемственность поколений. И важно всегда быть впереди.

14:49 06/06/2018






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