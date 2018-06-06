ЕЭК заступилась за белорусское молоко: в решении Россельхознадзора есть признаки нарушения договора о ЕАЭС
Ситуация в связи с решением Россельхознадзора ввести с 6 июня этого года ограничения на поставку в Российскую Федерацию отдельных видов молочной продукции, производимой на всей территории Республики Беларусь, была обсуждена 5 июня по инициативе члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова на заседании Коллегии Комиссии, говорится в сообщении на сайте ЕЭК.
Было отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза.
Ранее сообщалось, что Валерий Корешков обратился с письмом к правительству России, в котором он заявил о необходимости отмены решения Россельхознадзора о запрете поставок молока из Беларуси в таре, превышающей объем 2,5 литра, с 6 июня.
По результатам коллегии ЕЭК также сообщается, что на заседании было принято решение продолжить обсуждение ситуации с участием представителей уполномоченных органов государств-членов на следующем заседании Коллегии ЕЭК 13 июня.
Кстати, на 13 июня запланировано проведение Совмина "союзного государства" Беларуси и России, которое пройдет в Минске, пишет belrynok.by
14:14 06/06/2018
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