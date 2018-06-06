Было отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза.





Ранее сообщалось, что Валерий Корешков обратился с письмом к правительству России, в котором он заявил о необходимости отмены решения Россельхознадзора о запрете поставок молока из Беларуси в таре, превышающей объем 2,5 литра, с 6 июня.





По результатам коллегии ЕЭК также сообщается, что на заседании было принято решение продолжить обсуждение ситуации с участием представителей уполномоченных органов государств-членов на следующем заседании Коллегии ЕЭК 13 июня.







