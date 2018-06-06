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Армянский миллионер в доле с белоруской купили в Доме Чижа квартиру олигарха Олексина

$430 тысяч — столько стоила самая дорогая квартира, купленная в Беларуси с начала года. Такую сумму за апартаменты в «доме Чижа» в середине мая 2018 года заплатил армянский миллионер Ашот Салазарян. Теперь ему принадлежит квартира площадью более 170 квадратных метров.

Армянский миллионер в доле с белоруской купили в Доме Чижа квартиру олигарха Олексина
Особенность ситуации в том, что армянский бизнесмен купил дорогую квартиру в Минске сразу после революционной смены власти в Армении. Не было ли это побегом из Армении в более спокойную Беларусь?, задалась вопросом Наша нива

«Салазарян — темная лошадка. Говорят, что он человек русских спецслужб, бывший генерал. Он никогда не интересовался политикой. Даже говорят, что не платил «налоги» верхушке. То есть человек нейтральный. Трудно сказать, боится ли он смены власти, так как у нового правительства нормальные отношения с Россией.

После создания ЕАЭС главным игроком на рынке бензина стала Роснефть. Например, компания Салазаряна CPS продает горючее Роснефти. До ЕАЭС и Таможенного союза CPS импортировал из Болгарии и Румынии, но использовал сеть ЛУКойла.

Еще знаю, что когда-то какие-то чиновники хотели забрать бизнес у Салазаряна, но не удалось. Наверное вмешались российские спецслужбы. Есть мнение, что именно российской стороне принадлежит этот бизнес», — рассказывает журналист портала Hetq.am Ваге Саруханян, который много писал про бизнес Салазаряна.

По документам армянский миллионер приобрел квартиру в доле с 28-летней белоруской Дарьей К. Она непубличная особа, упоминается в интернете только в связке с элитным фитнес-клубом, который принадлежит семье Юрия Чижа.


Вызывает интерес и личность продавца квартиры — апартаменты ранее принадлежали семье бизнесменов Олексиных. 

Глава топливной компании «Энерго-Оил» Алексей Олексин занимает 6-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси по версии журнала «Ежедневник». Ранее был партнером Юрия Чижа, однако пути бизнесменов разошлись. С течением времени Олексины распродали всю недвижимость в доме своего бывшего друга.

13:25 06/06/2018






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