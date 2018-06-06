Нацбанк: почти половина беларусов хранит сбережения в наличной валюте
Национальный банк Беларуси обнародовал 6 июня результаты анализа инфляционных ожиданий беларусов и их сберегательного поведения, который проводился путем опроса в мае 2018 года. Выяснилось, что 43,9% населения страны предпочитает для сбережений выбирать наличную валюту.
Примечательно, что по сравнению с предыдущим февральским опросом при повышении доли предпочитающих наличку снизилась доля выбирающих депозиты. В феврале наличную валюту для сбережений выбирали 38,9% опрошенных; депозиты в феврале выбирали 28,4% беларусов, а в мае – уже только 25,7%.
Еще 19% опрошенных в качестве предпочитаемой формы сбережений выбирают недвижимость (в феврале 18,8%), 2,1% (2,9%) – ценные бумаги, 3,7% (4%) – золото, драгметаллы, страхование, 5% (7,4%) – другие формы сбережений.
В целом же три четверти беларусов предпочитают хранить сбережения в валюте, тогда как рублям отдают предпочтение лишь четверть опрошенных.
Ощущаемый уровень инфляции в мае по сравнению с февралем вырос на на 0,5% до 12,9% (официальный уровень инфляции по Белстату в апреле, например, составлял по сравнению с началом года всего 2,8%), а ожидаемый уровень инфляции за 12 месяцев в мае составляет 11,4%.
Источник: Тelegraf.by
12:34 06/06/2018
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