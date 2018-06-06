По данным Нацбанка, задолженность граждан по кредитам перед банками превысила 9,75 миллиардов рублей, просроченная задолженность в мае равнялась почти 47 миллионам рублей, пишет "Завтра твоей страны"





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В увеличившемся спросе на банковские финансы проявляется склонность белорусов верить в то, что как бы ни было плохо сейчас, в будущем жить станет лучше, отмечает политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. Видя возможности, в том числе в получении кредитов, несмотря на невысокий уровень жизни и минимальное количество остающихся свободных средств, люди готовы их тратить на оплату кредитов на покупку квартиры, товары долгосрочного пользования.





− Рассчитывают, что в будущем улучшение финансового состояния позволит справиться с выплатой теперешних кредитов. Такой оптимизм типичен для белорусов. Пережив много кризисов, например, когда сначала люди брали дорогие кредиты, а «благодаря» обвалу рубля, возвращали уже дешевые, они понимают, что может произойти случайное событие, которое избавит от бремени долга, − объясняет эксперт.





Разного рода экономические катаклизмы и чрезмерный патернализм государства развили у белорусов гражданскую и социальную безответственность, считает Андрей Егоров.





— Если бы население думало, что экономическая ситуация будет ухудшаться или как минимум останется нынешней, то оно с большей осторожностью брало бы на себя обязательства перед банками, — говорит эксперт.









Тратить деньги белорусы предпочитают на импортные товары





Финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха отмечает высокое качество кредитного портфеля физических лиц и выданных банками кредитов населению. Белорусы как клиенты банков показывают себя в основном с хорошей стороны.





− Моя позиция в том, что рисков от роста потребительского кредитования нет. Хоть задолженность в абсолютном выражении и рекордная, но в сравнении с другими государствами, в относительном выражении этот показатель заметно ниже. У нас есть пространство для дальнейшего наращивания потребительского кредитования, − считает экономист.





Побочный эффект от роста потребительских кредитов вместе с ростом зарплат может выразиться в том, что население предпочтет тратить деньги не на отечественную продукцию, а на импортную.





− Рост кредитования и средней зарплаты в долларовом эквиваленте повышают спрос на импортную продукцию, что может привести к уменьшению продаж белорусских непродовольственных товаров на внутреннем рынке, − прогнозирует эксперт.





Но решать эту вероятную сложность, по его мнению, целесообразно не искусственным «охлаждением» потребительского кредитования или замедлением динамики роста зарплаты. Скорей, перед отечественными производителями стоит вопрос о повышении конкурентоспособности своей продукции.





− С точки зрения социальных и экономических приоритетов дальнейшее повышение зарплат и возможностей брать доступные кредиты в банках выглядит целесообразным. Но важно, чтобы это сопровождалось созданием новых белорусских товаров и услуг, повышением их конкурентоспособности, чтобы прирост доходов населения способствовал, в том числе расширению объемов покупки белорусских товаров и услуг, − подчеркивает Александр Муха.





Потрясений на финансовом рынке не предвидится





Ситуация с кредитами для физических лиц на фоне развития экономики и действий финансового регулятора не представляет опасности, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





Во-первых, потому что задолженность населения банкам только начала расти после спада в 2015-2016 годах, кода страна находилась в рецессии. Во-вторых, в последние годы монетарные власти проводят достаточно взвешенную осторожную денежно-кредитную политику, что не позволит ситуации выйти из-под контроля.





− Рост кредитного портфеля физическим лицам происходит на фоне макроэкономической стабилизации, замедления инфляции, роста ВВП. Да и благодаря действиям Нацбанка в ближайшее время потрясений на финансовом рынке, которые могли бы привести к ухудшению ситуации с кредитованием физических лиц, не предвидится. Нет риска резкой девальвации, роста цен или общеэкономического кризиса, который мог бы привести к резкому падению зарплат и занятости, − объясняет аналитик.





Помогает держать под контролем ситуацию с кредитами и введенное Нацбанком требование соотносить выплаты по кредитам с общим доходом его получателя, чтобы кредит не стал непосильным бременем.



