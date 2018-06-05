Правительство из бюджета вернет кредитные проценты семи белорусским предприятиям
Затраты возместят производителям, реализующим инвестпроекты.
Предприятиям, которые в 2018 году заплатили банкам за пользованием кредитами, вернут часть уплаченных процентов, сообщают в пресс-службе Совета Министров.
Речь идет о возмещении затрат для семи белорусских предприятий. Согласно указу №418 процентные затраты компенсируют Белорусскому металлургическому заводу, Заводу тракторных деталей и агрегатов в Бобруйске, «Гомсельмашу», «Минск Кристаллу», «Здравушке-милк», «Ольса» и «Бабушкиной крынке».
Для этих целей будут использованы средства из республиканского бюджета, выделенные на промышленность, строительство и архитектуру. Возвращенные деньги предприятия должны будут в течение этого и следующего года использовать для осуществления инвестпроектов.
В правительстве уточнили, что в 2018 году предельная сумма такого возмещения превысит 4,8 миллиона евро. Размер суммы возмещения для каждого белорусского предприятия определят отдельно, соотнеся с возмещенными процентами по кредиту и в пересчете по курсу Нацбанка на белорусские рубли.
19:29 05/06/2018
Загрузка...