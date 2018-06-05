Предприятиям, которые в 2018 году заплатили банкам за пользованием кредитами, вернут часть уплаченных процентов, сообщают в пресс-службе Совета Министров.





Речь идет о возмещении затрат для семи белорусских предприятий. Согласно указу №418 процентные затраты компенсируют Белорусскому металлургическому заводу, Заводу тракторных деталей и агрегатов в Бобруйске, «Гомсельмашу», «Минск Кристаллу», «Здравушке-милк», «Ольса» и «Бабушкиной крынке».





Для этих целей будут использованы средства из республиканского бюджета, выделенные на промышленность, строительство и архитектуру. Возвращенные деньги предприятия должны будут в течение этого и следующего года использовать для осуществления инвестпроектов.





В правительстве уточнили, что в 2018 году предельная сумма такого возмещения превысит 4,8 миллиона евро. Размер суммы возмещения для каждого белорусского предприятия определят отдельно, соотнеся с возмещенными процентами по кредиту и в пересчете по курсу Нацбанка на белорусские рубли.