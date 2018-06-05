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Вадим Иосуб: Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, нужно задуматься

Финансовый эксперт – о рекордной сумме кредитов, которые белорусы тратят на шопинг и недвижимость.

Вадим Иосуб: Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, нужно задуматься
Как сообщает Нацбанк, в мае долги белорусов банкам побили очередной рекорд – и превысили сумму 9,7 миллиардов рублей. При этом сумма просроченной задолженности по кредитам почти достигла отметки в 47 миллионов рублей.

Интересно, что примерно треть этой суммы обеспечил так называемый бум потребительского кредитования, который наблюдается в Беларуси в 2018 году.

Есть ли угроза в том, что белорусы все чаще берут деньги в долг?


– Рост задолженности физических лиц перед банками пока выглядит естественно, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, на фоне того, что второй год экономика Беларуси восстанавливается после рецессии, а валютный курс достаточно стабилен, наступления каких-то острых финансовых кризисов в ближайшее время ожидать не стоит. А значит – кредиты населения угрозы не несут. Во всяком случае, пока.

– Нет какой-то определенной суммы кредитов, при достижении которой в экономике начнутся проблемы. Тут важна динамика заработков и занятости населения. Например, если эта цифра в будущем увеличится еще в 2 раза, но при этом вырастут заработки и люди без проблем будут эти кредиты обслуживать, то все будет хорошо.

Другое дело, если при существующей цифре кредитов завтра возникнет какой-то кризис, начнут падать зарплаты и пройдут массовые увольнения, то уже текущую задолженность часть людей обслуживать не сможет. И проблемы могут начаться уже при этой цифре, – считает Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, беспокойство должна вызывать не сумма потребительских кредитов в целом, а поведение тех конкретных людей, которые необдуманно использую


– Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, наверное, ему стоит задуматься о своем финансовом поведении. И, как минимум, что-то в нем подкорректировать. Каждый гражданин должен самостоятельно оценивать ситуацию и вести себя ответственно, чтобы не попасть в кредитную кабалу, – предупреждает эксперт.

19:17 05/06/2018






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