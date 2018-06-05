У этой медали две стороны: зачем белорусам вступление страны в ВТО

Василий Матюшевский., пишеи Такое заявление сделал недавно первый заместитель премьер-министра Беларуси., пишеи "Завтра твоей страны" . А оно вообще нам надо?





Если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо, считает Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).





Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются членами ВТО (Кыргызстан с 1998 года, Армения с 2003 года, Россия с 2012 года и Казахстан с 2015 года).





— По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления, — отметил эксперт в комментарии Myfin.by. — Вступление Беларуси в ВТО снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат. Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.





В рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем сертификация белорусских продуктов (сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии и пр.) дает возможность освоения новых рынков сбыта. С другой стороны, Беларуси придется открыть свой внутренний рынок (пусть и не сразу, но постепенно) для аналогичных товаров.





— Для рядовых потребителей это сулит снижение цен на товары широкого потребления (например, бытовая техника, автомобили). Для производителей это может обернуться расширением конкуренции. Но это может подстегнуть развитие отдельных отраслей, что в конечном итоге сработает в плюс, — пояснил Михаил Грачев.