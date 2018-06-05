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На пороге "великой молочной войны"? Сидорский прокомментировал запрет на ввоз белорусской молочки в Россию

Очередное ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, это «мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику», заявил Сидорский.

На пороге "великой молочной войны"? Сидорский прокомментировал запрет на ввоз белорусской молочки в Россию
"Мы подписали все документы и „дорожную карту“, чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое руководство (отраслевое — Прим. ред.) тоже будет следовать этим договоренностям", —  сообщил TUT.BY член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский.

Он уверен, что принятое российской стороной решение — «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только вчера вечером, но в итоге так и не смог получить ответ — кто его принял.

«Нет ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. Завтра буду в Москве, буду разбираться», — подытожил министр.


Как сообщалось, накануне Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано RNS.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено, что Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

15:12 05/06/2018






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