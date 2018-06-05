"Мы подписали все документы и „дорожную карту“, чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое руководство (отраслевое — Прим. ред.) тоже будет следовать этим договоренностям", — сообщил TUT.BY член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский.





Он уверен, что принятое российской стороной решение — «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».





Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только вчера вечером, но в итоге так и не смог получить ответ — кто его принял.





«Нет ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. Завтра буду в Москве, буду разбираться», — подытожил министр.













Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».





«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано RNS.





В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем от введения ограничений отказались вовсе.





В середине марта было заявлено, что Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.