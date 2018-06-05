Банки хотят удлинить срок возмещения украденных с карточки средств

Ассоциация белорусских банков обратилась к банковскому сообществу высказать свое мнение по поводу инициативы одного из банков удлинить сроки, сообщил агентству " Интерфакс-Запад " топ-менеджер одного из банков.





В настоящее время банки обязаны вернуть владельцу украденные с карточки денежные средства в течение 45 дней с даты обращения, если несанкционированная операция совершена на территории Беларуси. Если средства похищены за границей, то срок возмещения составляет 90 дней. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка N34, которым утверждена соответствующая инструкция.





Банк-инициатор объясняет свое предложение практическим применением данного механизма. Как правило, срок возмещения в течение 45 дней наступает раньше, чем банк получит информацию о возможности совершения мошенничества самим держателем карточки от правоохранительных органов. Проверка может длиться до трех месяцев. В результате возникают случаи необоснованного возврата денежных средств.





В качестве альтернативы предлагается исчислять срок возмещения не с даты обращения клиента, а с даты получения результатов проверки от правоохранительных органов. В этом случае банку будет достаточно 5 дней для принятия решения о возмещении.









По экспертной оценке, основной тенденцией в сфере несанкционированных операций с выпущенными в Беларусикарточками остается рост количества и сумм мошеннических операций с использованием их реквизитов. В I квартале 2018 года общая сумма таких мошенничеств увеличилась более чем в два раза по сравнению с IV кварталом 2017 года и в 1,9 раза по сравнению с 1 кварталом 2017 года.





Эксперты объясняют эту тенденцию общемировым ростом кибер-преступлений и расширением сферы интернет-коммерции. В результате значительно выросло число случаев компрометации данных держателей с использованием фишинга с применением социальной инженерии и взлома учетных записей пользователей в социальных сетях с последующим проведением мошеннических операций на ряде сайтов интернет-торговли, зарегистрированных на территории Беларуси.