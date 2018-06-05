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В Европе арестовали активы "Газпрома" из-за "Нафтогаза"

Голландский суд удовлетворил ходатайства НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей российского газового монополиста "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях.

Соответствующие ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями", – заявили представители "Нафтогаза".

В то же время в украинской компании отмечают, что отказ подконтрольных "Газпрому" компаний на сотрудничество никак не повлияет на арест активов.


Как напоминает obozrevatel.com, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

09:41 05/06/2018






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