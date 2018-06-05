Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

В частности, в документе говорится, что «все операции и действия, помимо тех, которые запрещены 589 частью 31 Свода федеральных постановлений, необходимые для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в Соединенные Штаты с участием EN + Group PLC, АО «Евросибэнерго» или любого юридического лица, в которой EN + Group PLC или АО «Евросибэнерго» прямо или косвенно владеет 50 процентами или более, разрешены до 23 октября 2018 года».





Вместе с тем, не разрешается «разделение или перевод долга, капитала или других активов» в пользу указанных лиц. Не снято ограничение и с любых сделок с лицами, указанными в 5 части Свода федеральных постановлений и с ввоза товаров в США.







