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Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США установило новый срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски En+ и «Евросибэнерго».

В частности, в документе говорится, что «все операции и действия, помимо тех, которые запрещены 589 частью 31 Свода федеральных постановлений, необходимые для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в Соединенные Штаты с участием EN + Group PLC, АО «Евросибэнерго» или любого юридического лица, в которой EN + Group PLC или АО «Евросибэнерго» прямо или косвенно владеет 50 процентами или более, разрешены до 23 октября 2018 года».

Вместе с тем, не разрешается «разделение или перевод долга, капитала или других активов» в пользу указанных лиц. Не снято ограничение и с любых сделок с лицами, указанными в 5 части Свода федеральных постановлений и с ввоза товаров в США.


Срок действия проведения сделок с двумя российскими компания истекал 5 июня. Ранее сроки были продлены еще для одной компании Олега Дерипаски - «Русала», передает Голос Америки.

08:39 05/06/2018






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