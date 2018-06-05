Россия снова ограничила поставки молока из Беларуси

Об этом в понедельник сообщил Россельхознадзор. На его сайте появилось две информации на эту тему, передает Еврорадио





В первой речь идет о временном запрете с 6 июня на поставки продукции Глубокского молочно-консервного комбината и березинского филиала предприятия "Здравушка-милк". Причина — обнаруженные "остатки запрещенных и вредных веществ". В то же время снимаются ограничения с поставок продукции белорусского предприятия "Молочные горки".





В другом сообщении Россельхознадзора отмечается, что по итогам совещания было решено отреагировать на поставки опасной молочной продукции из Беларуси, которые продолжаются. Поэтому "до урегулированию ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции" с 6 июня вводятся временные ограничения на поставки продукции, "в которой выявлялось наибольшее количество нарушений".





То есть, решение направлено не на отдельные предприятия, а на виды продукции, а именно: молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.









Подчеркивается, что запрет вводится на поставки указанной продукции в таре, объем которой превышает 2,5 литра. Если объем меньше, запрета на поставки нет.





Россияне уже проинформировали об этом решении белорусскую сторону.