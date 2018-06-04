Экономист: Пора узнать, в каких дворцах живут "нефтяные магнаты"

Какова вероятность углубления в Беларуси валютного кризиса и какие сферы жизни он затронет в первую очередь? На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.





- Как вы оцениваете недавнее заявление постоянного представителя Всемирного банка Алекса Кремера о высокой вероятности валютного кризиса в Беларуси?





- Теоретически обострение кризиса, как в 2015-м, вполне может случиться. В пользу этого говорят многие факторы, особенно ситуация на крупных предприятиях. А противодействовать кризису на сегодняшний день может только один тренд: рост на мировом рынке цен на нефть и нефтепродукты. Сейчас это - 26% от доходов белорусского экспорта. Поэтому власти попытаются использовать «нефтяной тренд» и элиминировать проблемы, возникшие из-за колоссальной долгов белорусских предприятий.





А положение предприятий действительно далеко не блестящее – особенно крупных «флагманов» госсектора, которые в состоянии «потопить» за собой весь флот.





- То есть, вы считаете, что правительство начнет использовать «нефтяной тренд» для спасения остатков своего «флота». Как это может отразиться на внутренних ценах на бензин и нефтепродукты?





- Решить ситуацию за счет повышения цен на бензин для белорусов – сейчас весьма вероятный сценарий.





Монопольное положение двух нефтеперерабатывающих заводов и нефтяной лоббизм уже проявились в прошлом и начале этого года, когда начался «марафон» по повышению цены на одну копейку. И мы видим, что аппетиты растут. Они хотели бы не только «косить» валюту на внешних рынках, но и «драть» три шкуры с населения. Как-то Андрей Кобяков уже проговорился об этом на встрече с Лукашенко. После чего было «высочайше» разрешено повышать цену на копейку.





Сейчас о повышении цены на 30% заговорил вице-премьер Владимир Семашко. Хочу напомнить, что самые высокие доходы в Беларуси – у «Белкалия» в Солигорске и у руководства двух НПЗ, в Новополоцке и Мозыре. Поэтому у меня возникает встречный вопрос к Семашко: зачем повышать цену на бензин? Уменьшите лучше зарплату боссам нефтепереработки. Вы ведь сами говорили, что заинтересованы в «справедливой» зарплате в разных городах и регионах Беларуси.





Мой совет: не пытайтесь так затягивать аркан на населении страны – обуздайте лучше интересы нефтяных монополистов.





В России повысили цены на бензин на 16% - и это довольно быстро вызвало очень негативную реакцию.









- Вы имеете в виду протесты в регионах России, которые прошли 1 июня?





- И это в том числе. Повышение цены на бензин приведет и к явным акциям протеста, и мобилизует «скрытую» армию противников таких мер. В оппозицию к власти может перейти все население.





Давайте посмотрим на проблему с помощью цифр. В Беларуси около 40% потребителей бензина – это семьи с двумя детьми. Бензин для них – это не какая-то роскошь, а необходимые бюджетные затраты на отдых и недорогие путешествия по стране. Представьте, что в летний сезон вам, и так экономящим на всем родителям двоих детей, подняли цену на бензин на 30%. А вы как раз собирались поехать отдохнуть на Нарочь или съездить в Полоцк, посмотреть на исторические ценности… Сразу становится понятным, какой будет реакция у людей.





Поэтому ради собственной безопасности правительству лучше думать об этой огромной группе потребителей, а не об интересах директоров НПЗ. В странах с нормальной экономикой норма прибыли в нефтепереработке – 29%. У всех получается. А в Беларуси «нефтяные магнаты» заявляют, что получают только 3% прибыли. К всех получается – а у наших нет! Значит, пора снять их с должностей или прийти к ним в гости, разобраться, в каких они дворцах живут, какие себе зарплаты выписывают и так далее.





- Прогнозы – дело неблагодарное, но все-таки как вы оцениваете вероятность резкого подорожания бензина в Беларуси? Ведь «Белнефтехим» обещал уже на следующей неделе объявить, как будут расти цены на топливо…





- Так они же – представители антинародного правительства. Из этого и следует исходить.





Если идти от реальной практики, то наиболее вероятно повторение российского сценария. В России цену на бензин подняли на 16%. Поэтому возникает вопрос: русские нам продают ту же самую нефть, у себя они монополистически «отрегулировали» стоимость бензина – так почему наши будут действовать иначе?





Поэтому, ребята из «Белнефтехима», перестаньте «болтать ногами». Есть конкретная цифра, которая нам известна. Другое дело, что эта цифра уже вызвала крайне негативную реакцию в России. А представьте, что будет, если ориентироваться на 30% Семашко?





Поэтому мой чисто человеческий совет – вообще ничего не повышайте. Чего вы хотите, ребята? Если ваши заводы плохо работают – закройте. Если очень плохо работают – отдайте тем, кто умеет руководить экономикой. А вы хотите, чтобы дворники и учителя платили в бюджет огромные деньги ради того, чтобы хорошо жили несколько «тузов». Это, как говорится, не соответствует нашим интересам.