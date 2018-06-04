Белорус уехал в Корею и сделал карьеру в Samsung

Сейчас он ведущий инженер в Semiconductor R&D центрe и занимается разработкой новых полупроводниковых технологий. В интервью dev.by он рассказал о том, как ему работается бок о бок с трудолюбивой нацией, как на его глазах менялась страна и увеличивался рост среднестатистического корейца.





Мир открыт, когда ты молодой и задиристый





Белорус закончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ. После аспирантуры и непродолжительной работы в Академии наук он переехал в Корею и уже почти 10 лет работает в Samsung Electronics. В южнокорейской компании он отвечает за компьютерное моделирование технических процессов производства полупроводников.





— Мир открыт, особенно когда ты молодой и задиристый, — рассказывает белорус из Кёнгидо. — Конечно, в Академии наук есть умные люди и интересные проекты, но финансирование на тот момент было, мягко говоря, несерьёзным.





Samsung регулярно проводит рекрутинговую кампанию. Узнав про ярмарку вакансий, которую в 2005 году компания проводила в Москве, я без особых ожиданий, скорее из интереса, а не желания куда-то уехать, отправил своё резюме. Меня пригласили в московский R&D центр, там на семинаре рассказали про компанию и провели 20-минутное интервью.





Через неделю позвонили и пригласили на второй этап, где спрашивали уже более предметно: понимаю ли я процессы и технологии, связанные с производством полупроводников и дизайна микросхем. Тестировали меня скорее на адекватность и соответствие тому, что написано в резюме. Умение программировать не проверяли, но подразумевалось, что это базовый навык.





На оффер, сделанный мне после этого визита, я отказал из-за работы над диссертацией, но попросил взять меня на двухмесячную стажировку. А спустя два года поехал на полуторагодовой контракт, а потом ещё один и т.д.

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Samsung: от электроники до строительства





— Увиденное во время стажировки превзошло все мои ожидания. Заводы, инфраструктура, технологии — всё было необычно. Насколько мне известно, Samsung обеспечивает почти четверть экономики Кореи. Компания разбита на бизнес юниты, которые взаимодействуют между собой.





Одни проектируют микросхемы, другие их производят, третьи разрабатывают оборудование для производства. В Samsung Group несколько десятков абсолютно разных компаний в электронике, медицине, фармацевтике, страховании, строительстве, кораблестроении и пр.





Ежегодно у нас проходит своего рода выставка «народного хозяйства», на которой представляют новые, часто секретные, разработки компании. Samsung безусловный лидер на рынке памяти. Больше половины чипов для SSD-накопителей и DRAM в мире делают на наших заводах. Компания вкладывает большие инвестиции в разработку технологий и строительство заводов. Например, в новую производственную линию в Пьёнтэке вложено порядка $20 млрд.





В Корее основные инженерные и производственные кластеры Samsung Electronics располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, что упрощает коммуникацию и логистику. А вообще, исследовательские центры и заводы Samsung размещены по всему миру.





Одна из основных задач нашего исследовательского центра — разработка новых поколений технологических процессов производства полупроводниковых микросхем. Отдел, в котором я работаю, называется CAE (Computer-aided engineering). Он достаточно большой и тоже разбит на юниты.





Кто-то в нём разрабатывает софт для моделирования, кто-то оптимизирует техпроцессы и структуры приборов, кто-то отвечает за поддержку и наращивание вычислительных мощностей, кто-то — за внедрение технологий AI в исследованиях или на производствах.





Я, например, занимаюсь TCAD моделированием. Работал над разными логическими транзисторами, пикселями в сенсорах мобильных камер, дискретными силовыми приборами и пр. В мои задачи входит построение виртуальной модели с учётом всех технологических рецептов и оптимизация структуры и процессов их производства.





Что хорошо для компании, то хорошо и для сотрудников





Как мне показалось, Samsung живёт по закону кризиса. Мы всегда находимся на его пороге: то выходим из него, то опять входим. Регулярно СЕО рассылает письма сотрудникам с финансовым отчётом компании и прогнозом на будущее. Всегда в этих письмах примерно одинаковый посыл — расслабляться нельзя, нужно больше вкладываться. При этом почти каждый квартальный отчёт показывает рекордную прибыль.





«То, что хорошо для компании, хорошо и для тебя», — в целом такое мировоззрение здесь очень популярно.





В Samsung большое внимание уделяется безопасности информации. Поэтому, например, камера в моём мобильном телефоне заклеена, флешки приносить на работу нельзя.





Территория компании хорошо обустроена. Комплексы выглядят как ботанический сад: поют птицы, растут цветы, можно пройтись по лесу в обеденный перерыв. Компания обеспечивает транспорт до работы и горячее питание. Есть комната, где можно поспать, но она не пользуется спросом.





Один раз в году можно привезти на работу семью. В этот день на территории компании устраивают веселье.









Как менялась Корея: с 80 рабочих часов в неделю до 52





Когда я только приехал в эту страну, при входе в офисное здание у турникетов сотрудников встречали девушки и, кланяясь, говорили «здравствуйте». Была очень строгая дисциплина (система учёта времени) и развит hard-working — по 80 часов в неделю. Уйти с работы раньше начальства было неприлично.





Сейчас обратный тренд: сокращать стресс и поощрять креатив. У сотрудников стало больше свободного рабочего времени. Недавно приняли закон, запрещающий работать более 52 часов в неделю.





Ещё 10 лет назад увидеть иностранца на улице для корейцев было диковинкой. Люди подходили, внимательно рассматривали его и трогали. После череды жалоб на это была проведена образовательная кампания по ТВ о культурных различиях народов и даны рекомендации, как не стоит себя вести с гостями страны. Сейчас такого проявления эмоций уже не встретишь.





На мой взгляд, за последнее десятилетие корейцы даже подросли. Когда я только приехал, то был на голову выше всех, а сейчас только на полголовы. Встретить корейца ростом 190 см — уже не нонсенс. Хорошее питание, спорт, образование — и люди начали расти. Говорят, разница в росте между жителями Северной и Южной Кореи составляет около 10 см.





Исторически Корея существует между двух огней: Японией и Китаем. Из-за этого здесь часто были конфликты, притеснения коренных жителей. Также давление оказывали Запад и Россия. Но Корея, в 1960-е одна из беднейших стран в регионе, выбрала свой курс и начала быстро развиваться. В корейской культуре «мы» во всех аспектах важнее «я». Эффективная работа, нацеленная на общее благо, довольно быстро стала приносить экономический результат в масштабах страны.





Сейчас это технологичная и инновационная страна. В аэропортах роботы развозят багажи, на футбольных полях работают роботы-косилки. Поезда ходят без машинистов. Скоростные поезда очень классные, развивают скорость за 300 км/час. Uber’а в Корее нет, но есть похожие локальные сервисы.





Я уже два года почти не держу в руках пластиковой карточки и наличных денег, оплачиваю всё телефоном, касаясь терминала. В больших гипермаркетах есть несколько касс с самообслуживанием. Почти во всех магазинах можно оформить бесплатную доставку. Также очень развита интернет-торговля. Чтобы не оставлять посылки под дверью, курьеры обычно кладут их в специальные ящики, и на телефон отправляют SMS с сообщением о доставке.





Прессинг, но с правом на ошибку





В Корее есть целые кварталы офисных зданий, где прижились ИТ-кластеры, стартапы и пр. Много иностранных и местных компаний, которые работают на мировой и/или азиатский рынок.





Корейцы очень трудолюбивый народ, много сил вкладывают в решение даже простейших задач. Раньше была популярна культура — посмотри и сделай лучше. Сейчас корейцы уже во многих областях лидеры, поэтому смотреть некуда, приходится самим придумывать. Также они очень послушные и исполнительные.





Прессинг в компании небольшой есть, много работы должно быть сделано в срок и качественно. Но в то же время не принято сильно наказывать за ошибки. Например, внутреннее расследование нашумевшего инцидента с аккумуляторами в Samsung Galaxy Note 7 привело скорее к повышению требований к QA, а не массовому увольнению или наказанию.





Много внимания уделяют развитию сотрудников, регулярно проводят различные лекции, обучающие семинары и тренинги. Карьерный рост и базовая зарплата сотрудника зависят от годовой оценки — рейтинга, который составляется по результатам его работы.





В полупроводниковой индустрии компании очень чувствительны к секретности информации как технической, так и маркетинговой. Поэтому уйти в конкурентную организацию без временно «карантина» не получится. Каждый год я продлеваю контракт на минимальный срок (просто мне так удобно).





Преподаватели ведут блоги и не сравнивают детей





Сын мой ходит в корейский детсад, а дочь учится в международной школе. Оценки там не ставят, поскольку нет традиции напрямую сравнивать детей: ты лучше, а ты хуже. Много уроков корейцы проводят на полу и на открытом воздухе (и не важно, что на улице может идти дождь).





Преподаватели ведут блог, в котором рассказывают, что дети изучают, снимают видео и присылают родителям. У нас есть школьное мобильное приложение с доступом к информации о наших детях. Обучение в таких международных школах во всех странах довольно дорогое, приблизительно $20 тысяч в год.





Для иностранцев все сады платные: от $400 до $1000 в месяц. Корейское правительство спонсирует сады только своим гражданам.





Многие корейские вузы находятся в топах международных рейтингов. Есть разные правительственные или вузовские программы грантов, и многие белорусы приезжают сюда по обмену.





Баня в сезон дождей и корейские изыски





В целом Корея комфортная для жизни страна. Она небольшая, со всех сторон её омывает море: час или два на машине — и ты на пляже. Очень интересно наблюдать за приливами и отливами. После отлива на пляже появляется много живности: крабы, разнообразная рыбёшка в лужах. Также в Корее на удивление много птиц: белые и серые цапли, фазаны, поющие по утрам.





Правда, есть и небольшие минусы. Самое неприятное — воздух по весне. Из Китая ветрами приносит смог, и тогда тяжело дышать. В помещениях устанавливают приборы, которые фильтруют воздух. Популярны приложения, показывающие, как смог распространяется по территории. Немного утомляет и жара в сезон дождей. Выходишь из аэропорта — и сразу попадаешь в баню.





На мой взгляд, в Корее достаточно здоровое питание. McDonald’s не пользуется популярностью. Мясо и молочные продукты привозят из Австралии. Продукты корейского производства тоже есть, но они значительно дороже.





Корейская еда первое время казалась суперострой, но мне нравилось. В национальных блюдах много мяса, его жарят прямо на улице в жаровне. Популярны морепродукты с рисом, макароны со льдом, пельмени с разными начинками. Из необычного — личинки в чанах, пахнущие хитином. Такие изыски уже вытесняются из города, найти их можно разве что в туристических местах.









Кредит на залог





Съём жилья в Корее достаточно специфический. Традиционно вносят залог, который при съезде возвращают в полном объёме. Обычно он составляет 50-70 процентов стоимости квартиры (на такой залог приходится брать кредит). Но сейчас более популярны небольшие залоги плюс ежемесячная плата. Стоимость коммуналки зимой — $350-400, летом — $150-200.





Налог в Корее рассчитывается по прогрессивной шкале. Если мало зарабатываешь, то почти ничего не платишь. Если годовой доход, скажем, $100 тысяч, то с него платишь примерно 15 процентов, всё что свыше — 40. (есть градация и с меньшим годовым доходом), плюс страховка 3-6 процента.





Общественный транспорт курсирует достаточно хорошо, для него на трассе выделена отдельная полоса. Поэтому, если в городе пробки, то это не сильно отразится на работе автобусов.





На медицину государство тратит большие средства. Она здесь очень технологичная и продвинутая. Развит медицинский туризм, сюда приезжают лечиться люди из Австралии, США и не только.





Но корейцы, похоже, стараются не доводить дело до обращений к врачу и ведут здоровый образ жизни. Зимой — лыжи, летом — велосипеды, рафтинг, фишинг, кемпинг — кому что нравится. Также развита культура посещения саун, мы регулярно ходим туда оздоровляться. Народ здесь мало в чём себя ограничивает. Это раньше корейцы редко выезжали из страны, а сейчас свободно путешествуют по миру.