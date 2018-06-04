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"Не берут вообще". Частники отдают клубнику оптовикам по бросовым ценам

Для многих клубничников нынешний сезон приносит одни разочарования. Виноваты цена и погода. Сезон рискует свернуться, толком и не начавшись.
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Выходные принесли за собой очередной ценовой обвал. Читатели Медиа-Полесья пишут в комментариях в соцсетях:

- Не берут вообще.

- Ребята, это полный …! Ягоду вообще «сбагрить» невозможно.

В воскресенье, 3 июня, цены на клубничном рынке в д.Дворец снова упали.

Госзаготовители принимали красивую крупную ягоду по 80 копеек. Появились «бочки», по 30 копеек. Скупщиков немного, а ягоды, наоборот, созрело с лихвой. Средний с виду товар продать проблематично, в основном дают 50-60 копеек.

- Она на глазах горит, а здесь ещё и перебирают, - местная жительница посетовала, что погодные условия – жара и отсутствие дождей – не позволяют ягоде расти. А поливать не у каждого есть возможность. – Листва покрутилась, ещё с недельку так пробудет, и всё, конец сезону.

- Разве это цена? – возмущается другая сельчанка, - Не доходит и до рубля, мы выбираем только второй раз, а что мы заработали? Да ничего… Догорит сейчас и остальная… Не пойду сегодня больше выбирать.


Пересмотрев свои архивы, Медиа-Полесье отыскало публикацию пятилетней давности. Тогда цена тоже держалась около рубля. Но доллар был по 87 копеек.

И хотя воскресенье и раньше не было клубничным днём, местные нарекают, что скупщиков всё равно маловато, пока предложение превышает спрос.

17:57 04/06/2018






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