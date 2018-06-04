Выходные принесли за собой очередной ценовой обвал. Читатели Медиа-Полесья пишут в комментариях в соцсетях:





- Не берут вообще.





- Ребята, это полный …! Ягоду вообще «сбагрить» невозможно.





В воскресенье, 3 июня, цены на клубничном рынке в д.Дворец снова упали.





Госзаготовители принимали красивую крупную ягоду по 80 копеек. Появились «бочки», по 30 копеек. Скупщиков немного, а ягоды, наоборот, созрело с лихвой. Средний с виду товар продать проблематично, в основном дают 50-60 копеек.





- Она на глазах горит, а здесь ещё и перебирают, - местная жительница посетовала, что погодные условия – жара и отсутствие дождей – не позволяют ягоде расти. А поливать не у каждого есть возможность. – Листва покрутилась, ещё с недельку так пробудет, и всё, конец сезону.





- Разве это цена? – возмущается другая сельчанка, - Не доходит и до рубля, мы выбираем только второй раз, а что мы заработали? Да ничего… Догорит сейчас и остальная… Не пойду сегодня больше выбирать.









Пересмотрев свои архивы, Медиа-Полесье отыскало публикацию пятилетней давности. Тогда цена тоже держалась около рубля. Но доллар был по 87 копеек.





И хотя воскресенье и раньше не было клубничным днём, местные нарекают, что скупщиков всё равно маловато, пока предложение превышает спрос.