Евразийский банк развития будет работать с белорусскими рублями

"Данная работа проводится в рамках стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран — участниц банка", — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.





По его словам, в течение этого года ЕАБР откроет корреспондентские счета во всех банках-регуляторах стран, которые являются учредителями Евразийского банка развития.





В Беларуси Евразийский банк развития реализует инвестиционные проекты. Программа реформ отечественной экономики получила финансирование из Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму в 1,6 миллиарда долларов.





Также на средства ЕАБР идет финансирование модернизации Белорусского металлургического завода и белорусско-российский проект на БелАЗ в сфере двигателестроения.









Согласно прогнозу экспертов ЕАБР белорусская экономика в 2018 году вырастет на 2,8%, а уровень инфляции не превысит 6%, пишет sputnik.by



