Евразийский банк развития будет работать с белорусскими рублями
Евразийский банк развития открыл в Нацбанке Беларуси счет в белорусских рублях, чтобы с его помощью проводить внутристрановые расчеты, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
"Данная работа проводится в рамках стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран — участниц банка", — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
По его словам, в течение этого года ЕАБР откроет корреспондентские счета во всех банках-регуляторах стран, которые являются учредителями Евразийского банка развития.
В Беларуси Евразийский банк развития реализует инвестиционные проекты. Программа реформ отечественной экономики получила финансирование из Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму в 1,6 миллиарда долларов.
Также на средства ЕАБР идет финансирование модернизации Белорусского металлургического завода и белорусско-российский проект на БелАЗ в сфере двигателестроения.
Согласно прогнозу экспертов ЕАБР белорусская экономика в 2018 году вырастет на 2,8%, а уровень инфляции не превысит 6%, пишет sputnik.by
17:21 04/06/2018
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