Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Туркменистан еще не до конца рассчитался с Беларусью за строительство калийного комбината

Ашхабад еще не полностью рассчитался с белорусской госкомпанией за строительство калийного комбината, введенного в эксплуатацию в марте 2017 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в белорусском правительстве.

Один из источников рассказал информационному агентству, что оставшийся долг – 52 млн долларов, второй – что это «значительная сумма».

Как пишет Reuters, Туркменистан в последнее время столкнулся с проблемой нехватки конвертируемой валюты из-за падения объемов экспорта газа, в результате чего экспортная выручка уменьшилась наполовину.

В ряде зарубежных компаний пояснили, что испытывают в стране трудности с продажей своих товаров и услуг, а также с получением оплаты за них, сообщает агентство.

Напомним, в 2010 году «Белгорхимпром» подписал с госконцерном «Туркменхимия» контракт на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта оценили в 1 млрд долларов.

Комплекс насчитывает 125 объектов, основной его частью является рудник. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. Общее число работающих на площадке превысило 2,3 тысячи человек.

Официально свою работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат начал 31 марта 2017 года. По планам, в течение трех лет предприятие должно выйти на проектную мощность 1,4 млн тонн калийных удобрений в год, пишет belmir.by

15:25 04/06/2018






Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё