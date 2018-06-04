Даст ли Европейский банк денег Лукашенко?

Сегодня начинается четырехдневный визит в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алена Пию, пишет "Завтра твоей страны"





Он встретится с Александром Лукашенко, а также с вице-премьерами правительства: Владимиром Семашко и Василием Матюшевским, руководством деловых кругов, банков.





Ожидается, что во время визита будет подписано несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.





Вообще, как недавно заявил Владимир Семашко, Беларусь обсуждает с европейским банком возможности увеличения инвестиций до 0,5−1 млрд долларов в год.





Сбудутся ли эти надежды?





— Сразу можно сказать, что эти цифры завышены, — считает доктор экономических наук профессор Борис Желиба. — Подобного масштаба финансирования можно ожидать от Международного валютного фонда. У ЕБРР возможности всегда были скромнее.





Эксперт напоминает, что раньше Европейский банк реконструкции и развития выделял средства под бизнес-проекты, которые на конкурсной основе выигрывали исключительно частные фирмы.





— В последнее время кредиты ЕБРР носили больше экологический характер, поэтому ожидать вдруг такого всплеска, вряд ли, стоит. Я лично очень сомневаюсь в таких объемах, о которых заявляет вице-премьер правительства, — говорит Борис Желиба.





— Как вы считаете, почему Владимир Семашко назвал такие цифры: 0,5–1 миллиард долларов инвестиций от ЕБРР?





— Возможно, это было заявлено в пропагандистских целях, чтобы привнести некую ободряющую ноту: мол, инвестиции к нам прямо-таки повалили, в том числе от международных финансовых организаций.





— На ваш взгляд, почему Александр Лукашенко решил лично встретиться с вице-президентом ЕБРР?





— Потому что очень нужны деньги. Сотрудничество с МВФ не получается. Вот власти и пытаются получить кредиты у ЕБРР и Всемирного банка. Это подчеркивает остроту дефицита иностранных инвестиций.





— А откуда сегодня в Беларусь идут инвестиции?





— Сейчас нам выделяет двухмиллиардный кредит Евразийский банк развития. Ряд проектов инвестируют китайские банки. Возможно, есть небольшие инвестиции из других источников, но они все достаточно скромные.





Хочу отметить, что белорусской экономике очень нужны прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Они гораздо выгоднее, поскольку кредиты надо возвращать с процентами.





— Насколько активно иностранцы вкладывают свои деньги в белорусскую экономику?





— Формально план, которым предписано привлечь 1,4 млрд долларов ПИИ в год, в последнее время почти выполняется. Львиная доля из этой суммы – реинвестиции. Это деньги, вложенные иностранными фирмами, которые у нас уже существуют. Они реинвестируют свою прибыль. Конечно, радует, что они не вывозят капитал, а вкладывают в расширение производства. Но новых инвесторов очень мало.





— Какова потребность Беларуси в ПИИ и как их можно привлечь?





— Нам нужны десятки миллиардов долларов. Сейчас отношения с Западом вроде бы налаживаются, становятся более конструктивными, но это пока что в дипломатическом формате. Все наши застарелые болячки, наличие рисков приводят к тому, что инвесторы особо не горят желанием идти сюда. Государство может вмешаться в любой момент в деятельность частника. Тот же приговор Муравьеву к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества стал одним из факторов, сдерживающих приток инвестиций.