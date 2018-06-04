Семашко: Беларусь планирует продавать до 70 тысяч электромобилей

"В планах стоит 40-70 тысяч автомобилей произвести и продать", — сказал Семашко на выставке Белорусского промышленного форума. Он отметил, что уже успешно прошли обкатку на дорогах и электробусы, построенные в Беларуси.

Семашко сказал, что в Беларуси разрабатывается программа поглощения профицита электроэнергии. Вице-премьер подчеркнул, что уже готов проект указа, направленный на увеличение продаж электромобилей.

"Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию Президента", — отметил Семашко. Однако он отметил, что необходимо еще создать в стране инфраструктуру для зарядки электротранспорта.

Первый ходовой прототип электромобиля уже создан белорусскими учеными на базе седана Geely. Он был поставлен на учет в ГАИ и проходит испытания. На выставке вместе с белорусской разработкой был показан и кроссовер Zotye, который также приводится в движение электромоторами.

На 2019 год запланирован старт первого энергоблока Белорусской АЭС, а второй — к концу 2020 года. Беларусь уже в этом году отказалась от импорта электроэнергии, так как ее выработка на АЭС обойдется дешевле.

