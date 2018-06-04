Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Семашко: Беларусь планирует продавать до 70 тысяч электромобилей

Беларусь будет стимулировать потребление электроэнергии в стране, в том числе и использованием транспорта на электротяге, об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко в эфире телеканала ОНТ.

"В планах стоит 40-70 тысяч автомобилей произвести и продать", — сказал Семашко на выставке Белорусского промышленного форума. Он отметил, что уже успешно прошли обкатку на дорогах и электробусы, построенные в Беларуси.
Семашко сказал, что в Беларуси разрабатывается программа поглощения профицита электроэнергии. Вице-премьер подчеркнул, что уже готов проект указа, направленный на увеличение продаж электромобилей.
"Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию Президента", — отметил Семашко. Однако он отметил, что необходимо еще создать в стране инфраструктуру для зарядки электротранспорта.
Первый ходовой прототип электромобиля уже создан белорусскими учеными на базе седана Geely. Он был поставлен на учет в ГАИ и проходит испытания. На выставке вместе с белорусской разработкой был показан и кроссовер Zotye, который также приводится в движение электромоторами.
На 2019 год запланирован старт первого энергоблока Белорусской АЭС, а второй — к концу 2020 года. Беларусь уже в этом году отказалась от импорта электроэнергии, так как ее выработка на АЭС обойдется дешевле.

Sputnik.by
08:09 04/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё