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Фактчекинг: сколько на самом деле в Беларуси людей за чертой бедности

В СМИ появилась цифра о количестве людей в Беларуси, которые находятся за чертой бедности — 559 600 человек. Эта цифра основана на данных из Белстата об уровне малообеспеченности населения — 5,9% и численности населения в стране — 9 миллионов 484,3 тысячи человек. Исходя из этих данных журналисты и вычислили точное количество бедных людей. Однако оказалось, что эта цифра неверна.

Как объяснили Еврорадио в Белстате, уровень малообеспеченности населения основан на данных выборочного (!) исследования. Поэтому нельзя говорить об абсолютных цифрах. Речь может идти только о частях и процентах. Иначе получаем ситуацию, когда большую часть 2017 года и первый квартал 2018 года уровень малообеспеченности населения оставался одинаковым — 5,9%.

При этом количество населения уменьшается, поэтому людей за чертой бедности становится как будто больше. Но это не так. По сравнению с первым кварталом 2017 года бедных даже стало меньше.


20:25 03/06/2018






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