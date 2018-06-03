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Фактчекинг: сколько на самом деле в Беларуси людей за чертой бедности

В СМИ появилась цифра о количестве людей в Беларуси, которые находятся за чертой бедности — 559 600 человек. Эта цифра основана на данных из Белстата об уровне малообеспеченности населения — 5,9% и численности населения в стране — 9 миллионов 484,3 тысячи человек. Исходя из этих данных журналисты и вычислили точное количество бедных людей. Однако оказалось, что эта цифра неверна.