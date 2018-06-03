Фактчекинг: сколько на самом деле в Беларуси людей за чертой бедности
В СМИ появилась цифра о количестве людей в Беларуси, которые находятся за чертой бедности — 559 600 человек. Эта цифра основана на данных из Белстата об уровне малообеспеченности населения — 5,9% и численности населения в стране — 9 миллионов 484,3 тысячи человек. Исходя из этих данных журналисты и вычислили точное количество бедных людей. Однако оказалось, что эта цифра неверна.
Как объяснили Еврорадио в Белстате, уровень малообеспеченности населения основан на данных выборочного (!) исследования. Поэтому нельзя говорить об абсолютных цифрах. Речь может идти только о частях и процентах. Иначе получаем ситуацию, когда большую часть 2017 года и первый квартал 2018 года уровень малообеспеченности населения оставался одинаковым — 5,9%.
При этом количество населения уменьшается, поэтому людей за чертой бедности становится как будто больше. Но это не так. По сравнению с первым кварталом 2017 года бедных даже стало меньше.
20:25 03/06/2018
Загрузка...