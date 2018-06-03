Беларусь входит в топ-30 стран с самыми низкими ценами на бензин

Согласно данным ресурса GlobalPetrolPrices.com, в среднем литр бензина в мире сегодня стоит 1,16 долларов. В разных странах цены на автомобильное топливо отличаются.

Страны с самой низкой стоимостью бензина.





Например, в странах с высоким уровнем дохода цены на бензин выше, в то время как в бедных странах, а также в странах-экспортерах нефти стоимость топлива ниже. Цена на бензин зависит от различного рода налогов, а также наличия/отсутствия в стране субсидий на автомобильное топливо.





В Беларуси, несмотря на критику, которая в последнее время звучит в адрес концерна «Белнефтехим», цены на автомобильное топливо – одни из самых низких в мире.