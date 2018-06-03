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США готовят санкции против участников "Северного потока – 2"

Администрация президента США Трампа готовится к введению санкций в отношении энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода “Северный поток – 2“.

Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издание Foreign Policy, Белый дом рассматривает и иные пути блокирования проекта “Северный поток“, но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

Вашингтон и многие восточноевропейские столицы опасаются, что “Северный поток – 2“, который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Состоявшийся на прошлой неделе визит в Вашингтон министра иностранных дел Германии Хайко Мааса проходил в обстановке острых споров по поводу повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США из ядерного соглашения с Ираном и проекта “Северный поток – 2“.

Трубопровод должен быть проложен по дну Балтики и прокачивать природный газ из России в Западную Европу в обход Украины и Польши.

19:32 03/06/2018






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