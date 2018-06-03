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Долг Беларуси по госкредитам России составляет около 7,3 млрд долларов. Просрочки нет

Задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 млрд долларов и 60 млрд российских рублей.

Такая информация значится в материалах ко встрече премьер-министров РФ и Беларуси Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова, которая состоялась 1 июня в Душанбе, сообщает ТАСС.

Россия — основной торговый партнер Беларуси: по итогам 2017 года удельный вес России во внешнеторговом обороте Беларуси составил 51,7%. Беларусь также является одним из основных торговых партнеров РФ, занимая первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров РФ. Во взаимной торговле значительная доля расчетов идет в национальных валютах. В 2017 году товарооборот РФ и Беларуси составил 32,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 23,5%. В январе-марте 2018 года товарооборот вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС, соответствующий контракт был подписан в 2012 году. Ввод первого блока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019-го, второго — на 2020 год. Специалисты отмечают, что работы идут по графику. На сооружение АЭС РФ выделило Беларуси кредит в 10 млрд долларов (90% стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком РФ по просьбе белорусской стороны, подчеркивается в сообщении.

Россия является основным поставщиком нефти и газа в Беларусь. В 2017 году Россия поставила в Беларусь 18 млн тонн нефти и 19 млрд кубических метров природного газа, в первом квартале 2018-го — 6 млрд кубических метров газа и 4,5 млн тонн нефти.

В материалах ко встрече Медведева и Кобякова отмечается, что Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения Беларуси в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. Сейчас действуют девять межправсоглашений по предоставлению Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и восемь финансовых.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным РФ, составила 6,3 млрд долларов и около 60 млрд российских рублей. Просроченных обязательств у Беларуси нет, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в 2016 году подконтрольный России Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить финансовый кредит Беларуси на 2 млрд долларов на финансирование программ макроэкономической стабильности. Предоставление кредита предусматривает выделение семи траншей в 2016—2018 годах. На данный момент выданы пять траншей на 1,6 млрд долларов.

По информации белорусского Минфина, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил 16,4 млрд долларов.

Источник: TUT.BY
19:15 03/06/2018






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