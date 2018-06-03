Прощай, реклама окон из почтовых ящиков! Вышел новый проект закона о рекламе
В октябре 2018 года в парламент будут рассматривать новый закона о рекламе. Недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло этот документ на общественное обсуждение.
И в нем много интересного, пишет TUT.BY.
Вместе с юристом Arzinger&Partners Николаем Гореликом журналисты выделили самые главные новшества для рекламного рынка Беларуси и простых граждан.
Из почтовых ящиков исчезнет ворох буклетов и листовок
Буклеты со скидками из всех ближайших магазинов, листочки с рекламой окон, дверей, сантехнических работ… Вас тоже бесит этот неэкологичный спам? Теперь рекламу в почтовый ящик можно будет опустить, только если его владелец дал разрешение. И такое согласие должно быть оформлено в письменной или электронной форме, замечает юрист Николай Горелик. А еще проект закона предусматривает возможно «отписаться» от рассылки, эта же норма касается и рекламы по телефону.
Телемагазин будет работать тише и реже
Проект нового закона о рекламе ввел новый термин — телемагазин. Это форма рекламы товаров на телевидении, позволяющая купить эти товары вне торгового объекта.
— Теперь в перерывах любимых сериалов рекламы телемагазинов не будет — только в перерывах между передачами, — акцентирует внимание специалист.
Реклама в телевизоре все-таки станет тише и короче
Уменьшить звук рекламных роликов законодатели пытаются давно. Теперь проектом закона предусмотрен категорический запрет на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы. Ограничат в некоторых случаях и длительность рекламных пауз.
— Также установлено предельное время рекламных пауз в детских и образовательных передачах, детских художественных фильмах, — отмечает юрист. — Передачи продолжительностью от 15 до 25 минут разрешено прервать в начале или перед окончанием не более чем на 60 секунд. При продолжительности программы от 25 до 40 минут допускаются паузы в 1,5 минуты, при продолжительности от 40 минут до 1 часа — 2,5 минуты, а более часа — три минуты.
Белорусские товары смогут продвигать иностранцы
— Документ отменяет требование об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Республики Беларусь, в том числе только с использованием образов белорусских граждан, — обращает внимание Николай Горелик. — Так что ждем новых лиц.
А пиво будут рекламировать люди
Послабления есть и в отношении рекламы алкогольной продукции — в ней снова смогут появляться люди. Но не все.
— Использовать можно будет образы интервьюируемых работников производителей алкогольных напитков, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, в интервью о деятельности этих производителей, содержащих рекламу алкогольных напитков, — объяснил нюанс законодательства юрист.
Что еще предлагает новый закон о рекламе:
- при рекламе трудоустройства и учебы за границей — в случае указания размера заработной платы — такие сведения должны быть документально подтверждены и содержаться в договоре о трудоустройстве;
- в рекламе депозитов можно будет указывать только размер процентов по вкладу (депозиту) и никакие иные виды доходности;
- в рекламе форекс-компаний должна быть предупредительная надпись о рискованном характере совершаемых операций и неразрывной связи возможности получения прибыли с риском получения убытков;
- микрофинансовые организации должны указывать годовую процентную ставку (а не в день, месяц).
18:08 03/06/2018
Загрузка...