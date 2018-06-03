И в нем много интересного, пишет TUT.BY





Вместе с юристом Arzinger&Partners Николаем Гореликом журналисты выделили самые главные новшества для рекламного рынка Беларуси и простых граждан.





Из почтовых ящиков исчезнет ворох буклетов и листовок





Буклеты со скидками из всех ближайших магазинов, листочки с рекламой окон, дверей, сантехнических работ… Вас тоже бесит этот неэкологичный спам? Теперь рекламу в почтовый ящик можно будет опустить, только если его владелец дал разрешение. И такое согласие должно быть оформлено в письменной или электронной форме, замечает юрист Николай Горелик. А еще проект закона предусматривает возможно «отписаться» от рассылки, эта же норма касается и рекламы по телефону.









Телемагазин будет работать тише и реже





Проект нового закона о рекламе ввел новый термин — телемагазин. Это форма рекламы товаров на телевидении, позволяющая купить эти товары вне торгового объекта.





— Теперь в перерывах любимых сериалов рекламы телемагазинов не будет — только в перерывах между передачами, — акцентирует внимание специалист.





Реклама в телевизоре все-таки станет тише и короче





Уменьшить звук рекламных роликов законодатели пытаются давно. Теперь проектом закона предусмотрен категорический запрет на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы. Ограничат в некоторых случаях и длительность рекламных пауз.





— Также установлено предельное время рекламных пауз в детских и образовательных передачах, детских художественных фильмах, — отмечает юрист. — Передачи продолжительностью от 15 до 25 минут разрешено прервать в начале или перед окончанием не более чем на 60 секунд. При продолжительности программы от 25 до 40 минут допускаются паузы в 1,5 минуты, при продолжительности от 40 минут до 1 часа — 2,5 минуты, а более часа — три минуты.





Белорусские товары смогут продвигать иностранцы





— Документ отменяет требование об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Республики Беларусь, в том числе только с использованием образов белорусских граждан, — обращает внимание Николай Горелик. — Так что ждем новых лиц.





А пиво будут рекламировать люди





Послабления есть и в отношении рекламы алкогольной продукции — в ней снова смогут появляться люди. Но не все.





— Использовать можно будет образы интервьюируемых работников производителей алкогольных напитков, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, в интервью о деятельности этих производителей, содержащих рекламу алкогольных напитков, — объяснил нюанс законодательства юрист.





Что еще предлагает новый закон о рекламе:



