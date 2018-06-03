Бобырь уточнил, что цена «ниже, чем для некоторых других организаций республики, но превышает цену, которую платит страна поставщику газа — Российской Федерации». «Поэтому говорить, что другие организации дотируют „Гродно Азот“, по нашему мнению, некорректно», — цитирует его TUT.BY





Конъюнктура рынка минеральных удобрений последних лет показывает зависимость цен на карбамид от цен на газ, а цены газа — от цены нефти. То есть при увеличении цен на нефть с некоторым лагом увеличивается стоимость газа и, соответственно, стоимость карбамида также растёт.





Высокая зависимость от стоимости природного газа ключевым риском для реализации проекта «Гродно Азота». К иным рискам относят изменение курсов иностранных валют и стоимости кредитных ресурсов. Что касается экологических рисков, то они являются достаточно управляемыми, считают на «Гродно Азоте». «Несмотря на минимальные риски снижения спроса и цен на продукцию азотного комплекса в соответствии с маркетинговыми исследованиями, остаётся риск возможной вариативности результатов маркетинговых исследований в условиях геополитической нестабильности», — отметил Бобырь.









Напомним, 10 мая на совещании у Александра Лукашенко было принято решение о глубокой модернизации «Гродно Азота» и строительстве нового азотного комплекса. Стоимость всего проекта превысит 1,4 млрд долларов. Оценочно строительство нового азотного комплекса позволит увеличить выручку предприятия на сумму порядка 350 млн долларов в год, снизить энергоемкость производства, создать почти 700 рабочих мест.





Гендиректор «Гродно Азота» назвал безосновательными «упреки некоторых СМИ в недостаточном анализе рынков сбыта». В настоящее время доля гродненского предприятия в мировом объеме производства карбамида составляет всего 0,4% (около 1 млн тонн), к 2025 году, после ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса, его доля составит порядка 0,8% — вырастет почти в два раза. При этом мировой объем потребления карбамида в 2017 году составил порядка 183 млн тонн, а к 2025 году он достигнет 207 млн тонн. А объем потребления карбамида в Западной Европе в настоящее время составляет более 10 млн тонн, при производстве 6,5 млн тонн.





К тому же сейчас «Гродно Азот» во время подготовки и проведения посевных работ, когда удобрения наиболее востребованы на белорусском рынке, для полного обеспечения сельчан вынуждено приостанавливать экспортные поставки. После же ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса предприятие сможет не только полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка в азотных удобрениях, но и обеспечить постоянное присутствие предприятия на внешнем рынке, особенно в периоды максимального спроса на продукцию и высоких цен, отметил Игорь Бобырь.