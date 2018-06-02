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Электронная очередь в пункте пропуска "Брест" принесла бюджету более миллиона долларов

Система электронной очереди транспорта в международном автодорожном пункте пропуска "Брест", которая функционирует с сентября 2016 года, уже заработала для бюджета Br2,5 млн.