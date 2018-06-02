Электронная очередь в пункте пропуска "Брест" принесла бюджету более миллиона долларов
Система электронной очереди транспорта в международном автодорожном пункте пропуска "Брест", которая функционирует с сентября 2016 года, уже заработала для бюджета Br2,5 млн.
Об этом доложил сегодня Лукашенко начальник Брестской пограничной группы Игорь Гутник.
"На сегодняшний момент граждане воспользовались электронной очередью более 112 тыс. раз. Срывов в работе нет. В бюджет поступило Br2,5 млн", - цитирует Гутника БелТА.
19:01 02/06/2018
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