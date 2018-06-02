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Философия нищеты. Что реально могут себе позволить обычные белорусы

Белорусские СМИ дали залп новостей об уровне жизни домашних хозяйств в 2018 году.

Философия нищеты. Что реально могут себе позволить обычные белорусы
banki24.by как всегда посмотрели на проблему с особой стороны. 

Действительно, располагаемые ресурсы в расчете на среднее домашнее хозяйство в январе—марте 2018 года составили 1 136 BYN в месяц. Вот только это самое домашнее хозяйство состояло далеко не из одного человека. 

Белстат считает, что домохозяйство — это семья из 2,4 человека. Почему 2,4? Потому что некоторые живут в одиночку, часть белорусов по разным причинам не имеет детей, еще часть воспитывает единственного ребенка и т. д. 

Так вот, на душу из белстатовского усредненного домохозяйства в первом квартале приходилось 469 BYN в месяц. Кстати, это еще не все. К располагаемым ресурсам официальная статистика относит не только деньги, но и продукты, выращенные в подсобном хозяйстве и полученные натуральные льготы. 

На долю денег в январе—марте выпало 93,6%. Это значит, что в купюрах и монетах типичный член обычной семьи мог рассчитывать на 439 BYN. 

Домохозяйства бывают разные. Например, без детей. В демографическом разрезе это самые богатые семьи Беларуси. У таких на душу есть в наличии ресурсы в 543,7 BYN. А уж если это домашнее хозяйство из одного человека, то вообще 588,9 BYN. По белорусским меркам шикуют люди! 

Территориальный срез домохозяйств делит страну на два лагеря — «жирные коты» из Минска и все остальные. Люди с минской пропиской вправе рассчитывать аж на 614,7 BYN в месяц, рядовые провинциалы — на 416,6–449,8 BYN. 

Что характерно, ресурсы домохозяйств Минска больше представлены «живыми» деньгами, чем у заМКАДовцев. У столичных обитателей это на 97,4% деньги, а у прочих — на 91,9–93,1%. 

С точки зрения доступа к деньгам хуже положение у трех групп населения — сельчан (88,1%), малообеспеченных (89%) и многодетных семей (89,7%). Все они в немалой степени кормятся с приусадебных участков, но статистика все равно пересчитывает их огурцы и помидоры в условные рубли. И далеко не факт, что курс пересчета летних закаток и компотов в деньги не завышен, хотя и с благими намерениями. 

К слову о многодетных. Если не иметь детей в Беларуси экономически выгодно (остается больше денег на себя любимых), то 3 и более ребенка — заведомо убыточное дело. 

Домохозяйства с 3+ детьми могут выделить на одного человека в семье всего 277,3 BYN в месяц. «Живыми» деньгами выходит и того меньше — 248,7 BYN. Остальное добирается льготами и садом-огородом — по известным лишь Белстату коэффициентам пересчета. 


В худшем положении, чем многодетные белорусы, находятся так называемые малообеспеченные домашние хозяйства. Таковых в первом квартале было насчитано 4,1%. 

К малообеспеченным власти относят домохозяйства с уровнем среднедушевых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума в январе—марте 2018 года был равен 203,4 BYN в месяц. 

Малообеспеченные домохозяйства в первом квартале жили из расчета 170,8 BYN на человека. Причем в деньгах член такого домашнего хозяйства получал 152 BYN. 

В категорию малообеспеченных с точностью 100% можно отнести целых 20,2% домохозяйств, имеющих 3 и более детей. Их располагаемые ресурсы в январе—марте составляли менее 200 BYN. Еще 26,6% многодетных имели в распоряжении ресурсы от 200 до 250 BYN, 17,2% — от 250 до 300 BYN, 18,2% — от 300 до 350 BYN. 

Таким образом, свыше 82% многодетных семей могли оперировать не более чем 350 BYN на человека. 

Сколько в Беларуси богатых домохозяйств с ресурсами выше обещанных властями 1 000 BYN? В первом квартале 2018-го доля семей с такими ресурсами на душу составила всего 4,7%.



17:26 02/06/2018






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