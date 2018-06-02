С каждого по тысяче: сумма задолженности белорусов по кредитам растет





Для сравнения, по состоянию на 1 января текущего года задолженность белорусов по кредитам составляла 9 031,9 млн. рублей. А 1 января 2017 года население Беларуси было должно банкам 7 155,4 млн. рублей.





Кредиты на потребительские нужды (входят в сумму общей задолженности) составили на 1 мая текущего года 3 399,7 млн рублей. 1 января 2018 года эта цифра составляла 3 009,8 млн рублей. 1 января 2017 года – всего 1 719,8 млн рублей.





За год и 4 месяца белорусы без малого вдвое увеличили задолженность по потребительскому кредитованию.





Кредиты на финансирование недвижимости (также входят в сумму общей задолженности) составили на 1 мая 6 350,7 млн рублей. На 1 января текущего года соответствующая сумма была равна 6 022,1 млн рублей. На 1 января 2017 года – 5 435, 6 млн рублей, пишет myfin.by



