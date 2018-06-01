Как свидетельствует подпись под видео, снято оно в индийском штате Пенджаб.





Две сельхозмашины, развернутые в разные стороны и сцепленные вместе, по взмаху флажка начинают тянуть друг друга, используя всю свою мощность. Соревнование состояло из двух единоборств, оба из них выиграл белорусский трактор.









Как сказано на сайте МТЗ, модель «Беларус 510» имеет двигатель без турбонаддува мощностью 57 лошадиных сил, девять передних и две задних передачи, два ведущих колеса. Предназначен для различных сельхозработ.





Sonalika Group – индийская группа компаний со штаб-квартирой в городе Хошиарпуре, штат Пенджаб. В ее состав входит предприятие International Tractors Limited, которое производит и экспортирует тракторы под марками Sonalika и Solis, пишет belmir.by







