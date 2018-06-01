Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В индийском штате Пенджаб "Беларус" померялся силами с местным "коллегой"

На YouTube-канале под названием PB-Tractor Stunts появился ролик о поединке тракторов «Беларус 510» и Sonalika 750.

Как свидетельствует подпись под видео, снято оно в индийском штате Пенджаб.

Две сельхозмашины, развернутые в разные стороны и сцепленные вместе, по взмаху флажка начинают тянуть друг друга, используя всю свою мощность. Соревнование состояло из двух единоборств, оба из них выиграл белорусский трактор.


Как сказано на сайте МТЗ, модель «Беларус 510» имеет двигатель без турбонаддува мощностью 57 лошадиных сил, девять передних и две задних передачи, два ведущих колеса. Предназначен для различных сельхозработ.

Sonalika Group – индийская группа компаний со штаб-квартирой в городе Хошиарпуре, штат Пенджаб. В ее состав входит предприятие International Tractors Limited, которое производит и экспортирует тракторы под марками Sonalika и Solis, пишет belmir.by



11:39 02/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё