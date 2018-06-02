Ставки по вкладам в долларах пошли вверх

Вклады в долларах





Долларовые депозиты порадовали больше всех. Например, Альфа-Банк поднял ставку на 1% по вкладу на 2 года и на 0,25% — по вкладу на 3. Белагропромбанк также решил не отставать: +0,5% по 2-годичному вкладу, +0,2% — по вкладу на 3 года. Белгазпромбанк поднял ставку по вкладу в долларах на 0,5%, в Белинвестбанке ставки выросли на 0,7%. На 0,5% (вклад на 2 года) и 0,2% (вклад на 3 года) поднял ставки Банк Москва-Минск. Замыкает хоровод повышения ставок Технобанк (+0,6%).





Статистику в этом сегменте «испортил» лишь Банк Решение, снизив ставку по долларовому онлайн-депозиту на 0,3%.





Вклады в евро





В прошлом месяце банки, которые поднимали ставки по вкладам в долларах, снизили их для евро. В мае ставки остались в режиме ожидания. Единственный банк, изменивший ставку в плюс, — Белгазпромбанк, который добавил 0,5% к возможности заработка на евро.





Вклады в российских рублях





«Невероятно. Не-ве-ро-ят-но!» Для произнесения этой фразы хочется пригласить самого эмоционального футбольного комментатора. Третий месяц ставки по депозитам в российских рублях продолжают находиться в неподвижном состоянии — ни в плюс, ни в минус — стабильность и точка.



