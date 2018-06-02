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Беларусь должна России почти $9 млрд. Без учета кредита на АЭС

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обсудили двусторонние отношения и перспективы развития взаимодействия. Главы правительств в пятницу приняли участие в заседании Совета руководителей кабинетов министров СНГ.

В материалах ко встрече Медведева и Кобякова отмечается, что Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения Беларуси в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. 

Сейчас действуют девять межправсоглашений по предоставлению Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и восемь финансовых.

На сооружение АЭС РФ выделило Беларуси кредит в $10 млрд (90% стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным РФ, составила $6,3 млрд и около 60 млрд российских рублей. 


Кроме того, в 2016 году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР преимущественно состоит из денег России, она же и принимает решение о выделении стредств тому или иному участнику Фонда - прим. БП) решил предоставить финансовый кредит Беларуси на $2 млрд на финансирование программ макроэкономической стабильности. 

Предоставление кредита предусматривает выделение семи траншей в 2016-2018 годах. На данный момент выданы пять траншей на $1,6 млрд.




Источник: ТАСС
08:57 02/06/2018






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