Пеня за просроченную коммуналку — 109,5% годовых. Почему так много?

Откуда взялась эта цифра? Почему так много?





Еврорадио попыталось узнать об этом в расчётно-справочных центрах. Но что в Минске, что в регионах, ответы одинаковы как две капли воды:





"Я не утверждала эту цифру, и не могу знать, откуда она взялась. В жилищно-коммунальном кодексе, которым мы руководствуемся, установлено 0,3%, причём, очень давно. Почему столько — я не могу отвечать за министерство".





Не знает о происхождении цифры даже заместитель министра ЖКХ Марина Толстик — мы дозвонились до неё во время прямой линии:





"Цифра принята постановлением Совета министров, где прописаны проценты. С чего они исчислялись, к сожалению, я вам не скажу. Но это фиксированная ставка, предусмотренная за неоплату коммунальных услуг. Ставка утверждена соответствующими документами, к которым не прикопаешься".





Эксперт по ЖКХ Геннадий Калёнов утверждает, что цифра взялась... из ниоткуда:





"Эта норма не может быть рассчитана. Это норма стимулирующего характера, введённая для того, чтобы заставить граждан выполнять свои обязанности. Это штраф. Чтобы его погасить, человек может пойти и оформить кредит под гораздо меньшую ставку".









Похоже, что пеня в 0,3% за день вообще не обоснована ничем.





К такому выводу пришла и депутат Палаты представителей Ольга Политико, которая тоже заинтересовалась происхождением пени в 0,3%. Она полагает, что государство должно пересмотреть норму и привязать пеню к ставке рефинансирования Нацбанка.





"Если исходить из того, что законодательство должно всё же по единым принципам строиться, то, например, в налоговом кодексе пеня за несвоевременную или не в полном объёме уплату налогов рассчитывается от ставки рефинансирования Нацбанка. То есть, есть величина, отражающая состояние экономики, уровень инфляции и т.д., к ней нужно и привязываться.





Я нигде не нашла определения, почему именно 0,3% в день? Почему не 0,5%, не 0,1%, почему именно 0,3%? Хочется понять, откуда эта цифра. Пеня должна быть, так как есть неплательщики за коммунальные услуги, что заставляет коммунальщиков привлекать кредиты, чтобы оплатить текущие расходы — но это должно быть обосновано".





По данным на начало мая, белорусы задолжали коммунальщикам 154,9 миллиона рублей.





Пеня в 0,3% за сутки становится для некоторых белорусов судьбоносной. Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, обрастают уммами в тысячи рублей. Их выселяют из собственного жилья, а детей забирают в приюты. Недавно в Минске так выселили семью за долг в 2300 рублей, из которых пеня — 900 рублей. А многодетной семье из Негорелого дали арендное жильё с чужим долгом и пеней, которые за два года превратились в общую задолженность в 5000 рублей!





А попасть в сложную жизненную ситуацию несложно — по сведениям Федерации профсоюзов, на 1 апреля задолженность по зарплатам перед своими работниками имели 165 предприятий. А ещё месяц назад их было 202.