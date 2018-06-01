Нацбанк Беларуси ввел такое понятие, как «необслуживаемые активы». Грубо говоря, это кредиты, которые заемщики в течение долгого времени практически не выплачивают. Раньше Нацбанк считал только проблемные активы, их в народе еще называют плохими долами. Это кредиты, которые гасятся, но с трудом. На 1 апреля доля проблемных активов по банковскому сектору составила 13,08%. И вот, Нацбанк посчитал, какую часть от проблемных активов составили необслуживаемые, то есть совсем плохие. На 1 мая они заняли 3,5%, или 1743,4 млн. рублей, пишет "Комсомольская правда"





Зачем нужно было считать необслуживаемые активы? И как оценить их количество, много это или мало?









- Понятие плохих активов никуда не делось, Нацбанк по-прежнему его считает, просто сейчас будут выделять в нем более узкую группу риска, в которую входят совсем плохие кредиты, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Понятно, что их меньше. То есть всего плохих кредитов у нас 13,08%, а из них очень плохих - 3,5%.





- Плохие и очень плохие кредиты, которые сейчас есть у банков, - насколько это плохо для банковской системы и экономики в целом? Цифры страшные?





- Вопрос не в цифре, а в том, что будет дальше с этой цифрой. Будут ли расти плохие и очень плохие кредиты? В худшем случае банк от плохих кредитов не получает ничего и считает это убытком. По идее, под такие кредиты банки создают резервы из своей прибыли. То есть очевидный результат - владельцы банка недополучат прибыль. При существующих цифрах для вкладчиков большого риска нет, так как долги покрываются прибылью банков. Также не стоит забывать, что часть из этих кредитов могут быть гарантированы государством (кредиты различным госпредприятиям, организациям. - Ред.). В этом случае убытки будет покрывать бюджет, то есть мы, налогоплательщики. Нацбанк впервые озвучил долю очень плохих кредитов. За динамикой надо следить, оценивать ее рано.





По словам эксперта, возможно, скоро начнет работать новый указ президента №200, и банки смогут продавать, передавать, прощать долги по кредитам. Правда, механизм до конца еще не ясен. Но в этом случае банк сможет хотя бы частично вернуть себе деньги.





- Вся ситуация с плохими и очень плохими кредитами неприятна в первую очередь для банков. Какого-то системного риска прямо сейчас нет. Проблема в том, что плохие долги имеют свойство накапливаться. В отдаленной перспективе, если они будут постоянно расти, может быть риск для банковской системы, который теоретически затронет вкладчиков. Но это не дело ближайшего времени, паниковать рано, - уверяет Вадим Иосуб.

