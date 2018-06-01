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В Беларусь на следующей неделе приедет вице-президент ЕБРР

4-7 июня вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию посетит Беларусь, передает БЕЛТА.

У него запланированы встречи с высшим руководством государства, а также представителями деловых кругов и банков. Кроме того, Пию подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах. Сопровождать его будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера.

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси. В ней были отражены изменения политической ситуации в стране и признавалась ее большая международная открытость. С тех пор банк более активно поддерживает инициативы по реформам с помощью инвестиций и технической помощи. Усилия ЕБРР направлены на развитие частного сектора, поддержку процессов приватизации и повышение устойчивости общественной инфраструктуры с помощью коммерческих решений. В прошлом году банк выделил Беларуси 163 миллионов евро в рамках 14 проектов.

19:37 01/06/2018






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