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Переломный момент? Белорусы переводят сбережения из долларов и евро в рубли

Судя по данным о вновь открываемых депозитах в белорусских банках, население все больше доверяет национальной валюте

В апреле 2018 года физические лица открыли срочных вкладов в белорусских рублях на 445 млн. Для сравнения: в январе — только на 323 млн. Рост наблюдается и относительно показателей прошлого года: в апреле 2017-го было открыто срочных рублевых депозитов на 278 млн.

Обратная ситуация наблюдается по вкладам в свободно конвертируемых валютах (СКВ) (речь идет о долларах и евро). Если в январе 2018 года было открыто срочных вкладов в инвалюте почти на $440 млн, то в апреле — на $374 млн.

Таким образом, население Беларуси постепенно сокращает свои валютные запасы и пополняет рублевые «кубышки».

Тогда как вклады в национальной валюте используются в основном для увеличения сбережений, депозит в инвалюте — это чаще всего способ сохранения капитала. 


На вновь открытые отзывные вклады в рублях (вклады, которые можно снять в любое время, но по которым обычно предоставляется меньший процент. — Прим. ред.) в апреле 2018 года пришлось около 90 млн руб., тогда как на безотзывные — 355 млн. В то же время отзывных вкладов в СКВ в том же месяце было открыто на $223 млн, а безотзывных — на $151 млн, следует из данных Национального банка Беларуси.

Большинство новых вкладов в рублях белорусы открывают на срок 1–2 года. В топ-3 самых популярных входят также депозиты на 6–12 и на 1–3 месяца. На срок 1–2 года процентная ставка получается самой выгодной — в среднем 11,72%.

НА СКОЛЬКО БЕЛОРУСЫ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ*


* От общего количества срочных вкладов в национальной валюте

officelife.media
17:26 01/06/2018






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