Банкир Бабарико высмеял "Советскую Белоруссию"

На своей странице в Фейсбуке банкир обратил внимание на информацию в статье " Дополненная реальность ", где говорится, будто прибыль ПВТ за прошлый год превысила 1 миллиард долларов. При этом сообщается, что резиденты ПВТ за прошлый год сделали программного продукта более чем на 1 миллиард долларов.

По этому поводу Бабарико, кстати, математик-программист по образованию, спрашивает: "Как можно произвести программного продукта на 1 млрд, как минимум — выплатить зарплату и получить доход, который превышает 1 млрд?"





Публикуем рассуждения банкира без сокращений, думаем, вам это будет интересно:





Вот не следую я совету профессора Преображенского из «Собачьего сердца» не читать газет перед обедом и вообще газет не читать. Поэтому и вынужден задавать дурацкие вопросы, касаемые новой святыни (можно даже сказать национальной идеи) нашей ИТ-страны. Слабым оправданием мне служит то, что в прошлой жизни я сам был программистом и даже имею диплом математика-программиста, а значит испытываю тайную, но сильную страсть к этой отрасли.





Итак факт: 01.06.18 в Советской Беларуси (это такая газета, которая вроде бы выступает под брендом Беларусь сегодня), опубликована заметка на стр. 2 «Дополненная реальность», где приведены цифры по основным показателям нашей ИТ-страны и самый главный просчёт, как мне кажется, их там очень много (цифр) и они взаимосвязаны. Такая подача информации очень необычна для нашей страны в принципе, т.к. позволяет эти цифры сопоставлять, а это чревато таким понятием как анализ. Что, в принципе, очень вредно для гражданина, т.к. любой анализ может породить дальнейшие выводы. А они могут быть разным. Поэтому у нас принято не обременять граждан возможностями анализировать - лучше цифр по-меньше, а выводы однозначные - все не просто хорошо, а прекрасно.





Так вот в середине заметки сказано, что прибыль ПВТ за прошлый год - превысила миллиард. Долларов! (Это особо выделено). В конце статьи - программного продукта они произвели на 1 млрд. долларов (уже без выделения и с маленькой буквы). Сделано это 237 компаниями с 33200 сотрудников с зарплатой 4000 рублей (явно больше «по пятьсот»). Отсюда вопрос:





1. Как можно произвести программного продукта на 1 млрд., как минимум - выплатить зарплату и получить прибыль превышающую 1 млрд.?









Возможные варианты ответов:





1. Самый лучший - опечатка. Тогда буду ждать корректировки, но боюсь - не дождусь. Автор не входит в мои ФБ друзья, а газета точно не заметит личного поста в ленте.





2. Следуя названию статьи - это все происходит в дополненной реальности, в которую я ещё не погрузился, а значит пойду работать над собой.





3. В ПВТ есть скрытые от широкой общественности производимые товары (например ИТ-картошка, ИТ-мясо, ИТ-молоко или что-то ещё кроме программного продукта), которые дают невероятную рентабельность, позволяющую получать миллиардную прибыль. Тогда выдохну и пойду их искать на прилавках магазинов.





4. Может это разный доллар. Я уже писал, что прибыль написана словом миллиард и отдельно «Долларов» с большой буквы, а весь объём произведенного программного продукта - цифрой 1 млрд. долларов с маленькой. Вариант ответа мне нравится, но не знаю, чем они отличаются (кроме написания) и какой из двух долларов лучше.





5. Никаких расходов у компаний ПВТ вообще нет - зарплаты все возвращаются, все производственные мощности приобретаются за счёт сотрудников, а возникающие расходы ими же покрываются за счёт чего-то мне неведомого. Тогда это точно наше светлое будущее и я наконец дожил до новой общности человеков - ИТ-человек. Бескорыстный и приплачивающий за право жить и работать в ИТ-стране. Тогда стыдливо умолкаю, т.к. грешен - зарплату получаю и расходы организации не компенсирую:(((. Но есть маяки - буду держать ориентир.





Если кто-то из моих ФБ-друзей знает правильный ответ - буду благодарен.





Спасибо тем, кто дочитал:)))